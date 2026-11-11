Turno infrasettimanale al Palacalafiore: la Myenergy Viola sfida i Legnano Knights
Dopo il blitz a Vicenza, i neroarancio di coach Carrea tornano a Pentimele in cerca della prima vittoria tra le mura amiche
11 Novembre 2026 - 07:02 | di Renato Pesce
Poche ore alla palla a due del turno infrasettimanale al Palacalafiore: alle ore 20:00 la Myenergy Viola ospita la SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2026/27, Girone A.
I neroarancio arrivano all’appuntamento galvanizzati dalla prova di forza offerta sul campo della S4 Energia Vicenza (57-64), un successo fondamentale che ha permesso a capitan Romeo e compagni di salire a quota 8 punti in classifica e mettersi alle spalle l’amara beffa interna contro Desio. Smaltite le scorie del passato, i ragazzi di coach Carrea sono chiamati a compiere il definitivo salto di qualità proprio tra le mura amiche di Pentimele, trasformando il calore del pubblico in un’arma in più per trovare il primo acuto casalingo e confermare i progressi difensivi visti in terra veneta.
L’avversario: i Legnano Knights di coach Paolo Piazza
La SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights si presenta sullo Stretto forte di una classifica che la vede appaiata a quota 6 punti (frutto di tre vittorie e quattro sconfitte), inserita nel treno di centro-classifica del Girone A. La formazione lombarda è guidata in panchina da Paolo Piazza, tecnico esperto che ha costruito un roster profondo, fisico e di grande qualità tecnica, capace di alternare pericolosità perimetrale e solidità sotto i tabelloni.
Il pacchetto degli esterni dei Knights poggia sulla leadership del playmaker Francesco Oboe (classe 2000, ex Verona e Vicenza), dotato di grande atletismo e abile nel gestire i possessi caldi, e sul talento offensivo della guardia-ala Alessandro Scarponi (2004, pericoloso sia dal palleggio che da oltre l’arco). Nelle rotazioni esterne e di reparto recitano un ruolo di primo piano anche l’esperienza di Matteo Beretta, il dinamismo di Mattia Mastroianni, il giovane Luca Giannone e le soluzioni tattiche garantite da Niccolò Lisoni.
Sotto i tabelloni i lombardi schierano uno dei lunghi più dominanti e versatili dell’intera categoria, il centro sloveno Marek Doležaj (classe 1998, 208 cm, con un passato di alto profilo in NCAA a Syracuse): un giocatore moderno capace di colpire fronte e spalle a canestro, pericoloso dalla media distanza e ottimo passatore. Al suo fianco completano il reparto lunghi e le ali la fisicità di Guido Scali, le doti difensive di Arsenije Stepanović, insieme al contributo di Andrea Quinti, Sebastiano Colombo, Alex Nebuloni, Alessandro Caccia e Andrea Oldrini. Un’avversaria di altissimo lignaggio che richiederà una prova difensiva ai massimi livelli da parte di tutta la retroguardia neroarancio.
Arbitri e Diretta Streaming
Arbitri della serata i signori Pietro Rodia di Avellino, Luca Leggiero di San Tammaro (CE) e Marcello Gerardo Del Gaudio di Massa di Somma (NA). La gara sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass.
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