Aspromonte, il muro di quasi 3 km che potrebbe aver bloccato Spartaco: cosa dicono gli archeologi

Nei boschi di Ciminà una struttura lunga quasi 3 km potrebbe essere il muro costruito da Crasso nel 72 a.C.: armi romane e un'ipotesi che attende gli scavi

Nei boschi del Dossone della Melia, nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, c’è un muro lungo quasi tre chilometri che potrebbe essere stato costruito dai Romani per fermare Spartaco. L’ipotesi è della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, presentata a luglio 2024 insieme al Ministero della Cultura: resta un’ipotesi di lavoro, in attesa di scavi più ampi.

In breve

La struttura è lunga quasi 3 km e si trova nei boschi del Dossone della Melia, vicino al Passo di Cancelo, nel territorio di Ciminà

Lungo il muro sono state trovate armi romane del II-I secolo a.C., databili con certezza all’epoca tardo-repubblicana

Secondo il Ministero, potrebbe essere il muro fatto costruire nel 72 a.C. da Crasso: l’identificazione non è ancora confermata

Dove si trova e com’è fatto il muro

La struttura si trova in prossimità del Passo di Cancelo, nel territorio del comune di Ciminà, in provincia di Reggio Calabria, ed era già nota agli escursionisti dei sentieri dell’Aspromonte. Secondo il comunicato del Ministero della Cultura del 23 luglio 2024, il muro attraversa per quasi 3 km i boschi, superando ripidi dislivelli e un pianoro e arrivando, nel tratto finale, a un torrente.

Una riscoperta frutto di un programma di ricerche della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Le armi romane trovate lungo il muro

Durante le indagini sono emersi reperti databili tra il II e il I secolo a.C. Secondo il Ministero della Cultura, si tratta di armi che si possono attribuire con certezza all’epoca tardo-repubblicana, tra cui:

diverse lame ricurve di ferro

una punta di lancia

due esemplari di pilum, il giavellotto da combattimento a breve distanza

un pomolo che potrebbe appartenere a una spada

l’impugnatura di un’arma da taglio

Sono questi ritrovamenti a rendere plausibile il collegamento con il muro di Crasso.

Il muro di Crasso nelle fonti antiche

Lo storico greco Plutarco racconta che i Romani scavarono in poco tempo una fortificazione «sull’istmo da mare a mare», lunga 330 stadi, larga e profonda 15 piedi, affiancata da un muro «di mirabile altezza e solidità». Il racconto, riportato nel comunicato, si riferisce all’opera fatta realizzare da Marco Licinio Crasso nel 72 a.C. per impedire a Spartaco di ricevere rifornimenti.

Il direttore generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero, Luigi La Rocca, ha indicato la struttura presso il Passo di Cancelo come possibile muro di sbarramento «da mare a mare», dallo Ionio al Tirreno. Il Ministero precisa che si tratta di un’ipotesi e che gli scavi più ampi potranno darle risposte e conferme.

Spartaco e la Calabria

Spartaco fu sconfitto due volte da Crasso e provò ad attraversare lo Stretto di Messina per portare la rivolta in Sicilia, senza riuscirci. Si rifugiò allora tra le montagne calabresi, dove venne sconfitto ancora e trovò la morte in battaglia.

Il muro dell’Aspromonte sarebbe quindi un possibile segno materiale di quella fase finale della vicenda, che il comunicato colloca nelle montagne calabresi.

Sull’archeologia del Parco, CityNow aveva già raccontato, nel 2018, la presentazione della mappatura archeologica del Parco Nazionale dell’Aspromonte.