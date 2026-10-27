Dializzati a Reggio, la Regione ufficializza i 10 posti rene aggiuntivi

La Giunta regionale ha formalizzato l'incremento temporaneo di 10 posti rene destinati all'ASP di Reggio Calabria, come deciso nella seduta del 19 ottobre

La Regione Calabria ha formalizzato l’incremento di 10 posti rene aggiuntivi a Reggio Calabria, come già deciso nel corso della seduta di Giunta dello scorso 19 ottobre 2026.

A confermarlo è la delibera numero 683, con la quale la Giunta regionale, presieduta da Roberto Occhiuto, ha autorizzato il potenziamento straordinario e temporaneo della rete dialitica nell’area urbana di Reggio Calabria.

Dieci nuovi posti rene per i pazienti reggini

Il provvedimento prevede l’assegnazione dei 10 posti rene all’ASP di Reggio Calabria, che dovrà provvedere alla loro attivazione nel territorio comunale, insieme agli altri adempimenti di competenza.

La decisione arriva dopo le criticità segnalate dall’Azienda sanitaria e dalla Prefettura. Nella delibera si fa riferimento, in particolare, a 36 pazienti che necessitano di prestazioni dialitiche nel territorio metropolitano.

Si tratta di una misura temporanea, in attesa della revisione complessiva della rete nefrologica e dialitica regionale. Un passaggio importante per affrontare l’emergenza che nelle ultime settimane ha coinvolto numerosi pazienti reggini, costretti a convivere con disagi e difficoltà nell’accesso alle cure. Adesso si attende l’attivazione effettiva delle nuove postazioni, per la quale la delibera non indica una data precisa.