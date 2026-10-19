Dializzati a Reggio, ok dalla Giunta Regionale a 10 posti rene aggiuntivi

I nuovi posti rene saranno attivati nel Comune di Reggio Calabria con l’obiettivo di garantire la continuità assistenziale e il principio di prossimità delle cure a favore dei pazienti nefropatici

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha autorizzato, in vista della ridefinizione complessiva della rete ospedaliera regionale e della conseguente revisione della rete nefrologica e dialitica, l’incremento straordinario di 10 posti rene da assegnare all’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.

I nuovi posti rene a Reggio Calabria

I nuovi posti rene saranno attivati nel Comune di Reggio Calabria con l’obiettivo di garantire la continuità assistenziale e il principio di prossimità delle cure a favore dei pazienti nefropatici dell’area metropolitana reggina, assicurando una risposta più efficace alla crescente domanda di prestazioni dialitiche sul territorio.

Il provvedimento chiarisce inoltre che l’attivazione dei 10 posti rene costituisce un incremento della dotazione assegnata all’Asp di Reggio Calabria e non comporta alcuna riduzione, soppressione o ricollocazione dei posti rene già programmati presso gli altri centri dialisi, pubblici e privati, della rete nefrologica e dialitica dell’Area Sud individuati dal Dca n. 103 del 31 marzo 2023.