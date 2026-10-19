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Proteste autotrasportatori in Calabria, Mattiani: ‘Incontro con il ministro Salvini’

"L'incontro con Salvini sarà l'occasione per fare la sintesi tra le loro richieste e le soluzioni che il Governo intende mettere in campo. Un impegno serio che manterrò", le parole di Mattiani

19 Ottobre 2026 - 18:59 | Comunicato Stampa

protesta autotrasportatori locride ca

Prosegue la protesta contro il caro carburante e il caro vita degli autotrasportatori in Calabria. Ancora pienamente attivi i sit-in di protesta in più punti della nostra Regione. In particolare, nei principali svincoli autostradali. Presìdi che andranno avanti, giurano gli autotrasportatori, fino a quando non verranno introdotte misure idonee a tutela dell’intero comparto.

Proprio ieri il consigliere regionale Mattiani si è recato sul posto, nei a dialogare con loro nei presìdi di Lamezia Terme e Gioia Tauro. Queste le sue parole all’esito degli incontri:

«Le proteste delle ultime settimane non mi hanno lasciato indifferente. Fino ad oggi ho preferito lavorare, per come è mio costume fare. Non è certamente il momento di chi vuole strumentalizzare una protesta giusta, legittima, pacifica e civile e che, mi sia consentito, riguarda tutti noi. Il caro vita lo viviamo quotidianamente tutti.

Oggi è il momento delle risposte e non delle parole. La politica deve dare risposte con i fatti. Per questo, sono stato vicino ai manifestanti, partecipando ai sit-in di Lamezia Terme e Gioia Tauro. Ho parlato con i trasportatori, ho ascoltato le loro istanze e le loro ragioni, manifestando la mia vicinanza e quella del partito che rappresento e, come mio solito, mettendoci la faccia. Un sit-in pacifico e corretto, nel rispetto della popolazione e delle forze dell’ordine, a differenza di quanto accade in queste ore in altre Regioni d’Italia, dove le immagini che arrivano sono di devastazione e violenza».

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L’impegno di Mattiani con gli autotrasportatori

Sugli impegni assunti prosegue il consigliere regionale Mattiani: «Ho assunto un chiaro impegno con gli autotrasportatori. Martedì sarò al loro fianco e accompagnerò personalmente loro delegati dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Milano. Sarà l’occasione per fare la sintesi tra le loro richieste e le soluzioni che il Governo intende mettere in campo. Un impegno serio che manterrò. Non mi sottrarrò, la politica deve fare questo ed io ci sarò». – conclude il consigliere Mattiani

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