Calabria, protesta degli autotrasportatori alla Cittadella regionale

È quanto afferma Angelo Derenzo, referente provinciale di Vibo Valentia di Fedralog, tra gli autotrasportatori che questa mattina hanno aderito alla mobilitazione indetta dall’associazione di categoria per effetto del caro carburante.

Questa mattina sono arrivati presso la Cittadella regionale di Catanzaro un centinaio di mezzi pesanti.

La protesta si sta svolgendo al momento senza disagi e sotto il controllo delle forze dell’ordine.

“La situazione è drammatica” ha aggiunto un autotrasportatore di 29 anni di Lamezia Terme . “A fine anno rischio di non arrivare, sulle spalle ho 27 dipendenti. Spero che chi ha il potere di intervenire lo faccia al più presto”.

“Da quattro anni, come associazione Fedralog, chiediamo alla giunta un tavolo tecnico per poter rappresentare i problemi che affliggono il settore dell’autotrasporto calabrese. Il carburante è arrivato a costi mai raggiunti prima – ha spiegato – la situazione è drammatica perché tante aziende oggi rischiano realmente di chiudere. Abbiamo una tassazione esagerata e il carburante alle stelle. Una azienda di autotrasporto si attesta su un utile annuo dal 3% al 5% di ricavi ma oggi con il carburante a 2,42 euro non è più possibile. Quella di Eni è stata per noi autotrasportatori una beffa, non ci agevola perché scarichiamo da una extra-rete. Dopo sette mesi con il carburante a questi prezzi non abbiamo più liquidità”.