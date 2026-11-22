L’allenatore ha analizzato la quinta sconfitta consecutiva in casa: elogi al pubblico reggino per gli applausi alla squadra, riconoscimento per la solidità difensiva e preoccupazione per le difficoltà offensive.

Una sconfitta che lascia amarezza per il risultato, ma anche indicazioni importanti da cui ripartire. La Viola cede al Brescia, ma la prestazione della squadra, soprattutto dopo un primo quarto complicato, e la reazione del pubblico del PalaCalafiore rappresentano due elementi da cui provare a ricostruire il percorso.

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Nel post-partita, l’allenatore ha voluto innanzitutto sottolineare il comportamento della tifoseria reggina, che ha accompagnato i giocatori con gli applausi nonostante la quinta sconfitta consecutiva davanti al proprio pubblico.

“Credo sia un segnale di grande competenza e, soprattutto, di grande amore per questa squadra. Penso che lo sforzo prodotto dai ragazzi per rimanere dentro la partita e provare a ottenere un risultato positivo sia stato vicinissimo al massimale. È un’osservazione che va fatta con riconoscenza e senso di responsabilità”.

Il tecnico ha poi analizzato una partita nella quale la squadra è riuscita a contenere Brescia a quota 68 punti, nonostante i 25 realizzati dagli ospiti nel primo quarto. Dal secondo periodo in avanti, la risposta difensiva della Viola è stata particolarmente significativa.

Il problema, ancora una volta, è stato rappresentato dall’attacco. Le percentuali dall’arco, con appena 4 triple realizzate su 26 tentativi, confermano una difficoltà che non può più essere considerata episodica.

“C’è un tema strutturale. Questa squadra offensivamente fa fatica tutte le settimane. Siamo una formazione che difensivamente ha solidità, ma che ha una percentuale dall’arco e un’efficienza offensiva da fondo classifica. Dobbiamo capire quale sia l’elemento che ci rende così inefficienti”.

Alla domanda sulla possibilità che proprio la prestazione contro Brescia possa rappresentare un punto di svolta, l’allenatore ha risposto con convinzione, pur ribadendo la necessità di intervenire sulle difficoltà realizzative.

“Penso che debba esserlo. Difensivamente abbiamo sempre disputato partite solide: fino alla scorsa settimana eravamo la terza difesa del campionato. Dobbiamo prendere l’energia del pubblico e ripartire da questo. La verità, però, è che in questo momento abbiamo bisogno di fare 75 punti e, per riuscirci, dobbiamo trovare una chiave, partendo dal presupposto che i cavalli che stiamo continuando a montare non funzionano”.

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico ha affrontato anche il tema delle rotazioni, rispondendo a una domanda sulla gestione dell’intero roster. Una scelta non semplice, condizionata proprio dalla necessità di trovare maggiore efficacia offensiva.

“Molte volte cerco di fare cambi guardando all’attacco, sacrificando giocatori che sono solidi difensivamente. Mentre alleno la partita penso che siamo compatti, ma se non troviamo un modo per fare due canestri non la vinciamo. Questa è la mia difficoltà per tutte le partite della stagione”.

Una riflessione significativa anche sulle scelte effettuate nel finale: “Oggi ho smesso di credere che questi giocatori potessero farci vincere la partita e ho tenuto quelli solidi”.

Spazio anche alle valutazioni sui singoli. Il coach ha espresso apprezzamento per la prestazione di Alessio Donadoni, definendolo un giocatore completo, capace di garantire continuità davanti e dietro, sottolineandone anche le qualità umane. Positivo anche il giudizio su Toure, arrivato per offrire soprattutto copertura difensiva e rimbalzi, ma chiamato in questa fase a dare un contributo importante anche in attacco.

Infine, tornando alla prestazione collettiva, l’allenatore ha voluto difendere il gruppo dalle critiche, ribadendo come l’impegno difensivo non sia mai venuto meno nel corso della stagione.

“Credo che l’effort difensivo di questa squadra non sia mai mancato. Magari in alcuni momenti della partita un break offensivo ci ha tolto fiducia, ma oggi questo aspetto è stato evidente per la qualità degli avversari, per il margine che abbiamo recuperato e per il grande desiderio dimostrato”.

La Viola riparte dunque da una certezza: la compattezza difensiva e il sostegno del pubblico. Ma per invertire la rotta e tornare a vincere servirà soprattutto ritrovare una dimensione offensiva all’altezza delle ambizioni e delle necessità della squadra.