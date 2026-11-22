Mister Marco Marchionni, al termine della sconfitta contro l’Athletic Palermo, si è assunto ogni responsabilità per la non partita giocata dalla sua squadra. Un gesto comprensibile, quello di un allenatore che cerca di proteggere il gruppo. Ma ovviamente non può essere soltanto così. E probabilmente lo sa bene anche lui. Nel calcio abbiamo ascoltato tante volte tecnici assumersi colpe che, invece, andrebbero distribuite a cascata su tutti i protagonisti. Perché se è vero che l’allenatore prepara la partita, sceglie gli uomini e indica la strada, è altrettanto vero che poi in campo ci vanno i calciatori e il loro atteggiamento.

Leggi anche

Reggina, una squadra a corrente alternata

Il problema, semmai, è capire perché questa Reggina continui a viaggiare a corrente alternata. Perché sia capace di prestazioni convincenti e poi, improvvisamente, di trasformarsi in una squadra lenta, prevedibile, senza idee e soprattutto senza quella determinazione che dovrebbe rappresentare il minimo indispensabile. C’è un altro aspetto che preoccupa. Spesso bastano pochi minuti dall’inizio di una partita per capire quale Reggina vedremo. Oggi, per esempio, si è percepito quasi subito che sarebbe stata una copia di altre prestazioni già viste. Come quella di Modica, fortunatamente conclusa con una vittoria, ma anche quelle di Capaci contro il Trapani e Favara.

Stesso atteggiamento, stessi limiti, stessa difficoltà nel costruire gioco e rendersi pericolosi. Così come, al contrario, è abbastanza semplice intuire quando questa squadra ha la giornata giusta e riuscirà probabilmente a portare a casa il risultato. Una situazione che non può essere soltanto casuale e sulla quale Marchionni, insieme ai suoi calciatori, dovrà interrogarsi seriamente. Perché perdere una partita può capitare, anche contro un avversario sulla carta inferiore. Ma non giocarla, come accaduto a Palermo, è decisamente più grave.

Leggi anche

In sala stampa soltanto Marchionni. I calciatori restano in silenzio

C’è infine un dettaglio che non è passato inosservato. Per la prima volta in questa stagione, nel dopo partita si è presentato in sala stampa soltanto l’allenatore. Nessun calciatore a commentare la sconfitta, nessuno a spiegare una prestazione tanto deludente. Ma forse, per loro, aveva già parlato abbastanza il campo.