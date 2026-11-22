Sovvertire i pronostici della vigilia e sfatare finalmente il tabù casalingo. Nella decima giornata d’andata del campionato di Serie B Nazionale LNP ‘Old Wild West’, Girone A, la Myenergy Viola di coach Michele Carrea scende sul parquet del Palacalafiore per affrontare la corazzata A2A Leonessa Brescia di coach Marco Calvani, vice-capolista a quota 14 punti.

Primo quarto

Il quintetto base di coach Carrea è composto da Romeo. Love, Donadoni, Taflaj e Diouf. Coach Marco Calvani risponde con Da Ros, Bazan, Lombardi, Sabatini e Vencato.

La gara inizia con le due squadre che si studiano con la circolazione palla e ritmi ragionati, i primi tentativi dalla lunga distanza vanno a vuoto fino al siluro di Sabatini. Romeo sbaglia in penetrazione, sul rovesciamento di fronte Vencato subisce fallo da Diouf e realizza un libero. Il pivot neroarancio corregge un tiro di Taflaj e rompe il ghiaccio per il padroni di casa, ma Brescia risponde immediatamente con la bomba di Da Ros. Donadoni sbaglia in sospensione e gli ospiti inferiscono ancora con Sabatini dall’angolo: primo allungo sul 2-10 e timeout per coach Carrea. Al rientro sul parquet Donadoni e Love sbagliano tre tentativi consecutivi, Da Ros e Sabatini fanno altrettanto e il punteggio non cambia fino alla penetrazione di Donadoni che appoggia al tabellone. Vencato gioca in post basso proprio contro Donadoni e segna in semigancio. La gara diventa intensa e dai ritmi veloci, Lombardi sbaglia una schiacciata in contropiede ma si rifà nell’azione successiva. La Viola continua a sbagliare al tiro con Diouf, Brescia segna il 4-16 con Da Ros.

Ancora Donadoni rompe il digiuno dei padroni di casa con un tiro in sospensione, gli risponde Tavernelli dalla lunga. Markovic segna i suoi primi punti della gara, gli risponde prima Bazan e poi Bedin dal pitturato. Ancora Bedin subisce fallo e dalla lunetta ne segna due chiudendo la frazione sul punteggio di 8-25.

Secondo quarto

Coach Carrea sposta Clark in cabina di regia, i primi punti arrivano dalle mani di Markovic col tiro in allontanamento. Burns dopo un blocco sfrutta la linea di fondo e segna in penetrazione, la Viola gestisce extrapossessi ma sbaglia dalla lunga con Markovic e Marini. Calvellini riaccende il Palacalafiore con un canestro in penetrazione, fallo subito e gioco da tre punti realizzato dalla lunetta. Calvellini segna ancora due punti, poi è Clark dalla lunetta a realizzare il -10: 17-27. La difesa neroarancio aumenta i giri e Brescia sbaglia ancora e Marini guadagna contro Lombardi la via della lunetta realizzando altri due punti. Brescia rompe il digiuno con due liberi di Tavernelli, Calvellini sbaglia dalla lunga, quindi ancora Brescia in attacco subiscefallo e segna due liberi con Da Ros. La Myenergy Viola cerca Markovic in post basso ma l’ala neroarancio non è precisa, sul rovesciamento di fronte ancora Lombardi va dalla lunetta per il 2/2. Rientrano Donadoni e Romeo, ma è ancora Markovic che viene pescato in area e realizza in sottomano. Donadoni viene stoppato in contropiede, ma al secondo tentativo assiste Toure per la schiacciata del 23-33. Brescia risponde con Vencato in post basso, Markovic replica con due liberi e riporta la Viola sul -10.



Ultimi 90 secondi, Vencato è preciso e ne fa altri due dalla lunetta, capitan Romeo replica subito con la bomba del -9. Bazan sbaglia il suo tentativo dalla lunga, la Viola segna ancora dalla media con Toure: -7, gara riaperta. Calvani chiama timeout e coach Carrea entra sul parquet per spronare il Palacalafiore a incitare i suoi ragazzi. Brescia cerca Da Ros che in post basso subisce fallo da Markovic, dentro un solo libero, Calvellini senza paura taglia in due la difesa biancoazzurra e in penetrazione chiude la frazione sul 32-38. Coach Carrea rientra nel tunnel degli spogliatoi urlando e incitando il pubblico neroarancio: gli costerà un tecnico.

Terzo quarto

Al rientro dagli spogliatoi Brescia va dalla lunetta per la sanzione comminata al tecnico neroarancio: Tavernelli segna il libero. Possesso per gli ospiti che sbagliano con Sabatini dalla lunga, sbagliano anche i neroarancio con Calvellini ma recuperano palla con fallo in attacco di Tavernelli. Taflaj segna in penetrazione il -5, poi Brescia sbaglia la rimessa e riconsegna palla ai neroarancio che ne approfittano ancora con Taflaj, imbeccato nell’angono da Markovic. Tavernelli sblocca i bresciani con la bomba del +6, poi in contropiede a campo aperto subisce fallo da Romeo e dalla lunetta fa 1/2. Calvellini viene stoppato da Bazan, che sfrutta la circolazione di palla in attacco e ne segna altri due: +10. La Viola sembra adesso in difficoltà e gli ospiti ne approfittano ancora con il solito Da Ros, che segna da tre punti e costringe coach Carrea al timeout per organizzare una nuova rimonta neroarancio.

Si rientra sul parquet, Donadoni entra e segna in sottomano, poi è Calvellini a recuperare un rimbalzo in attaco e segnare ancora dal pitturato. Love rientra in campo proprio per Calvellini, Da Ros gioca ancora in post contro Taflaj e segna in allontanamento. Diouf sbaglia da sotto impbeccato da capitan Romeo, Da Ros continua a gestire ritmo e punteggio con un’altra bomba del +14. I neroarancio non trovano più la via del canestro, ci pensa Romeo in penetrazione a sbloccare il tabellino. Bazan replica immediatamente in penetrazione, Taflaj vede il taglio di Diouf e lo serve per il canestro del 44-56. Ultimi 90 secondi di frazione, la Viola recupera palla con una buona difesa ma non concretizza con Donadoni, Brescia sbaglia con Santinon e Sabatini, così come Love l’ennesimo tentativo dalla lunga. Vencato prende il ferro per i bresciani, Toure chiude la frazione con il canestro sulla sirena del 46-56.

Quarto quarto

Ultimo quarto di gara, possesso ai neroarancio che perdono palla in palleggio, Burns dall’altra parte segna in sottomano dal pitturato. Toure in penetrazione subisce il fallo di Santinon e dalla lunetta fa 1/2. Bedin sfrutta il fisico e rimedia due liberi contro Donadoni, ne fa uno. La Viola lancia ancora un pallone in tribuna, Bedin fa fallo in attacco ma Marini sbaglia ancora dalla lunga. Una decisione contestata da Tavernelli riconsegna il pallone ai neroarancio, Clark rompe il digiuno dalla linea da tre per il -9. Tavernelli sbaglia dalla lunga, Donadoni sul rovesciamento di fronte segna in sospensione: 52-59. Vencato recupera rimbalzo in attacco e segna da sotto canestro, i bresciani giocano col cronometro e commettono due falli in sequenza: Calvellini dalla lunetta fa 2/2. Vencato sgomita ancora in post contro Donadoni ma sbaglia al tiro, la Viola non ne approfitta ma recupera subito palla con la pressione difensiva. I neroarancio girano palla e trovano Calvellini da solo ma il tiratore reggino non tocca nemmeno il ferro, Vencato ancora dalla linea di fondo ne segna due. Donadoni scalda ancora il Palacalafiore con la bomba del -6, Da Ros replica col tiro in allontanamento. Romeo va dalla lunetta per altri due punti sul tabellino, poi su palla recuperata sbaglia dalla lunga e riconsegba palla agli ospiti. Ultimo minuto, Da Ros è ancora implacabile dalla lunga e ammutolisce il palazzetto. Calvellini segna subito in penetrazione, poi lo sforzo in difesa di Donadoni vale un altro possesso a meno di 40 secondi dal termine.



Ancora Donadoni prova subito e segna da tre imbeccato da capitan Romeo, subisce fallo e dalla lunetta realizza il gioco da 4 punti: 65-68, trenta secondi alla sirena. Timeout e cori del Palacalafiore, possesso Brescia che fa scorrere il cronometro, la Viola non fa fallo e Tavernelli sbaglia da tre. Romeo viene mandato subito dalla lunetta a 5 secondi dal termine, li sbaglia entrambi ma la Viola recupera ancora palla e possesso a 2.1 secondi dal termine, timeout Carrea per gestire l’ultimo possesso. Rimessa nelle mani di capitan Romeo, che allo scadere sbaglia l’ultimo tentativo da tre e consegna la vittoria alla Leonessa Brescia sul punteggio di 65-68.

Tabellino

Risultato finale: 65-68.



Parziali: 8-25; 24-13; 14-18; 19-12.

Myenergy Viola: Taflaj 4, Markovic 8, Love , Donadoni 15, Marini 2, Calvellini 13, Diouf 4, Clark 5, Toure 7, Romeo 7.

All.: Michele Carrea

A2A Leonessa Brescia: Bazan 7, Vencato 11, Santinon, Frosini, Klanjscek, Da Ros 21, Lombardi 4, Tavernelli 10, Burns 4, Bedin 5, Sabatini 6.

All.: Marco Calvani