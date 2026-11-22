Serie D: la Vibonese è inarrestabile, la Reggina per la prima volta non è in testa. I risultati e la classifica
Dopo tredici giornate gli amaranto lasciano il primato. Seconda sconfitta
22 Novembre 2026 - 16:50 | Redazione
Impone la propria forza e conferma il momento magico la Vibonese che si impone sul difficile campo del Sambiase e vola in piena solitudine in vetta alla classifica. Malissimo la Reggina che perde contro l’Athletic Palermo al termine di una gara veramente brutta. Scala la classifica il Siracusa, prossimo avversario della Reggina, bene anche l’Avola.
I risultati della giornata
Athletic Palermo – Reggina 1-0
PraiaTortora – Nissa 0-0
Enna – Favara 3-2
Licata – Vigor Lamezia 1-1
Milazzo – Trapani 1-1
Modica – Avola 1-3
Siracusa – Ragusa 1-0
Sambiase – Vibonese 0-2
Gela – Nuova Igea Virtus 1-1
La classifica
- Vibonese 30
- Reggina 29
- Sambiase 26
- Avola 23
- Nuova Igea 20
- PraiaTortora 20
- Milazzo 20
- Licata 18
- A. Palermo 18
- Siracusa (-7) 18
- Gela (-1) 17
- Nissa 16
- Modica 13
- Trapani (-5) 11
- Vigor Lamezia 10
- Favara 8
- Ragusa 6
- Enna 6
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