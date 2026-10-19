Ingegnere calabrese ai vertici di FS, Ferrara: ‘Le nostre competenze possono affermarsi ai massimi livelli nazionali’
Unindustria Calabria esprime le proprie congratulazioni a Domenico Scida, ingegnere calabrese, per la nomina a Chief Technology, Innovation & Digital Officer del Gruppo FS Italiane
19 Ottobre 2026 - 18:42 | Comunicato Stampa
Unindustria Calabria esprime le proprie congratulazioni a Domenico Scida, ingegnere calabrese, per la nomina a Chief Technology, Innovation & Digital Officer del Gruppo FS Italiane, nell’ambito della riorganizzazione dei vertici voluta dal nuovo amministratore delegato Gianpiero Strisciuglio.
Unindustria Calabria, Ferrara: “Le competenze calabresi possono affermarsi ai massimi livelli”
“Ci congratuliamo con Domenico Scida per un incarico che lo colloca ai vertici tecnologici di uno dei principali gruppi industriali del Paese. È la dimostrazione che le competenze maturate in Calabria, quando trovano le condizioni per crescere, possono affermarsi ai massimi livelli nazionali”.
“Scida conosce bene la nostra regione, avendone guidato per anni lo sviluppo ferroviario: un’esperienza che, ne siamo certi, porterà con sé nel nuovo, prestigioso e sfidante incarico, nella consapevolezza che innovazione e digitalizzazione dei trasporti siano leve decisive anche per la competitività del sistema produttivo calabrese”.
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