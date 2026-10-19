Unindustria Calabria esprime le proprie congratulazioni a Domenico Scida, ingegnere calabrese, per la nomina a Chief Technology, Innovation & Digital Officer del Gruppo FS Italiane, nell’ambito della riorganizzazione dei vertici voluta dal nuovo amministratore delegato Gianpiero Strisciuglio.

“Scida conosce bene la nostra regione, avendone guidato per anni lo sviluppo ferroviario: un’esperienza che, ne siamo certi, porterà con sé nel nuovo, prestigioso e sfidante incarico, nella consapevolezza che innovazione e digitalizzazione dei trasporti siano leve decisive anche per la competitività del sistema produttivo calabrese”.