Reggio, il Palazzo della Banca d’Italia compie cento anni: tutto pronto per l’evento

Cento anni di storia e di presenza istituzionale nel cuore della maggiore città della Magna Grecia: la Filiale Banca d’Italia di Reggio Calabria celebra il centenario del suo storico Palazzo, un edificio che dal 1926 rappresenta un significativo punto di riferimento di servizi al cittadino nel tessuto urbano di tutta l’Area dello Stretto.

Il Palazzo di Filiale, imponente per architettura grazie alla sua solenne facciata, al salone monumentale, agli archi e alle volte del soffitto, racconta da un secolo la memoria storica dell’Istituto, l’identità di Banca d’Italia come civil servant e il valore di un patrimonio artistico e culturale che costituisce un fiore all’occhiello per tutta la Calabria.

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La ricorrenza del centenario sarà celebrata sabato 24 ottobre 2026, con un evento che coinvolgerà rappresentanti delle Istituzioni locali e i Vertici della Banca d’Italia.

Sarà un’occasione per celebrare un immenso patrimonio di impegno civile e culturale che, in continuità tra passato e presente, rinnova il proprio dialogo con la città di Reggio Calabria e i suoi abitanti. Il centenario rappresenta infatti una straordinaria occasione per riscoprire la Filiale reggina come luogo di storia, arte e identità, oltre che come espressione concreta della presenza della Banca d’Italia al servizio del Paese e della comunità.

Il programma dell’evento

Il programma dell’evento prevede, alle ore 18.00 il saluto di benvenuto del Direttore della Filiale, Riziero Bruno, seguito dal saluto istituzionale del Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro; alle ore 18.15 svolgerà il suo intervento il Vice direttore generale e membro del Direttorio della Banca d’Italia, Gian Luca Trequattrini.

Alle ore 18.30 il programma proseguirà con un concerto per archi e pianoforte, occasione per arricchire la ricorrenza con un momento dedicato alla musica, per concludersi alle ore 19:30 con un buffet.

La manifestazione si svolgerà presso la Filiale di Reggio Calabria, Corso Garibaldi 160.