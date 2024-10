Alla Banca d’Italia di Reggio Calabria il Rapporto 2017 sull’economia della regione

Grande attesa per la presentazione del Rapporto 2017 di Bankitalia sull’Economia della Calabria che si terrà domani pomeriggio giovedì 22 giugno alle ore 16:00, presso i locali della Filiale della Banca d’Italia di Reggio Calabria, sul Corso Garibaldi, 162.

Il rapporto sull’Economia della Calabria fa parte della serie Economie Regionali prodotta dall’Istituto di Via Nazionale che viene redatta raccogliendo dati statistici in possesso della Banca d’Italia nonché forniti da diversi operatori economici, intermediari finanziari, istituzioni pubbliche, associazioni di categoria, ecc. e mira a fornire il quadro oggettivo delle variazioni nell’economia calabrese nell’anno appena trascorso per quanto riguarda le imprese, il mercato del credito, la finanza pubblica decentrata, il mercato del lavoro, il reddito e i consumi familiari, il mercato delle costruzioni e degli immobili, il settore turistico e molti altri comparti che compongono il quadro economico, finanziario e produttivo della nostra regione.

I lavori verranno introdotti e moderati da Antonio Signorello, direttore della Filiale di Reggio Calabria della Banca d’Italia e conclusi da Sergio Magarelli, direttore della Filiale di Catanzaro.

Il rapporto sull’economia calabrese verrà illustrato da Iconio Garrì della Filiale Bankitalia di Catanzaro e interverranno alla discussione Carmelo Malacrino, direttore del MArRC (Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria) e Antonino Tramontana, presidente della Camera di Commercio.

Sarà dunque una occasione unica affinché anche i non addetti ai lavori possano scoprire le dinamiche di sviluppo del sistema economico regionale nel corso degli ultimi anni allo scopo di valutarne con un criterio scientifico e oggettivo le prospettive, i punti di forza e le criticità.

L’ingresso è ovviamente libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.