Università Mediterranea, pubblicato il bando per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

Università Mediterranea di Reggio Calabria, pubblicato il bando di selezione per l’ammissione ai corsi di formazione – X ciclo – finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il percorso è rivolto a chi intende operare nell’ambito della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, per l’anno accademico 2024/2025.

Il bando contiene tutte le informazioni necessarie per partecipare alla selezione, comprese le modalità di presentazione della domanda, i criteri per la valutazione, i titoli considerati, nonché i dettagli sulle prove d’accesso. In particolare, sono previsti:

Test preselettivi per l’accesso ai corsi;

per l’accesso ai corsi; Esoneri dal test per alcune categorie di candidati;

per alcune categorie di candidati; Requisiti specifici per ogni grado di istruzione;

per ogni grado di istruzione; Titoli valutabili ai fini della graduatoria finale;

ai fini della graduatoria finale; Indicazioni sulle tasse di iscrizione e modalità di pagamento.

Il bando rappresenta un’opportunità importante per tutti coloro che vogliono acquisire competenze professionali nell’ambito del sostegno scolastico, contribuendo in maniera concreta all’inclusione degli alunni con disabilità. Clicca QUI per tutte le info.

? Scadenza per la presentazione della domanda: 8 luglio 2025.