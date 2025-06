Reggio, corso di preparazione ai concorsi della Città Metropolitana

Come iscriversi al corso che offre tutti gli strumenti necessari per affrontare al meglio le prove

Al via il Corso di Preparazione ai Concorsi per un totale di 75 postiindetti dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, un’opportunità concreta per chi punta a entrare nella Pubblica Amministrazione e desidera affrontare le prove concorsuali con una preparazione solida e mirata.

Il corso è organizzato da SG.FormazioneGiuridica, realtà specializzata nella formazione per concorsi pubblici. Obiettivo: fornire ai partecipanti tutti gli strumenti necessari per affrontare al meglio le prove.

Leggi anche

Attraverso lezioni tenute da docenti esperti e materiali aggiornati, i partecipanti avranno modo di approfondire gli ambiti richiesti nei concorsi pubblici: diritto amministrativo, diritto costituzionale, normativa degli enti locali, privacy, trasparenza, anticorruzione, appalti e molto altro

Come iscriversi

Per informazioni dettagliate sul programma, sui costi e sulle modalità di iscrizione è possibile contattare la referente del corso, dott.ssa Guarducci, al numero 348.6809930oppure scrivere all’indirizzo email sgformazionegiuridica@gmail.com.

Tutti i dettagli sono disponibili anche sul sito ufficiale: www.sgformazionegiuridica.it

Un’occasione importante per chi vuole prepararsi con metodo e competenza a un concorso che rappresenta un’opportunità da cogliere al volo.