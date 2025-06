Reggio, pioggia di concorsi alla Metro City: i profili dei 75 posti disponibili

La Città Metropolitana ha pubblicato una serie di concorsi pubblici per l'assunzione di nuovo personale a tempo pieno e indeterminato

Per lungo tempo, partecipare a un concorso pubblico a Reggio Calabria è stata un’utopia. Le difficoltà economiche e le limitazioni imposte dai piani di riequilibrio hanno congelato ogni possibilità di ingresso nella PA. Solo da pochi anni, grazie a un progressivo risanamento, si è tornati ad assumere.

Un’occasione tanto per i lavoratori, quanto per gli enti stessi, che potranno tornare ad operare con una pianta organica più completa ed efficiente.

La richiesta di personale, questa volta, proviene dalla Città Metropolitana che ha pubblicato diversi bandi pubblici per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 75 unità di personale.

Le figure ricercate dalla Metro City: 75 posti disponibili

Nel dettaglio, i nuovi concorsi riguardano diversi profili professionali, fondamentali per il funzionamento dell’ente:

7 specialisti area informatica , per innovare i servizi digitali e gestire le infrastrutture tecnologiche;

, per innovare i servizi digitali e gestire le infrastrutture tecnologiche; 6 specialisti area economico-finanziaria , a supporto delle attività contabili e di bilancio;

, a supporto delle attività contabili e di bilancio; 3 specialisti area legale – avvocato , per l’assistenza giuridica interna;

, per l’assistenza giuridica interna; 4 specialisti area tecnica – architetto , per progettazione e gestione del patrimonio edilizio e urbanistico;

, per progettazione e gestione del patrimonio edilizio e urbanistico; 10 istruttori tecnici , da impiegare in ambito tecnico-operativo;

, da impiegare in ambito tecnico-operativo; 5 istruttori contabili , per rafforzare la struttura amministrativo-finanziaria;

, per rafforzare la struttura amministrativo-finanziaria; 13 specialisti area amministrativa , destinati a diversi uffici e settori dell’ente;

, destinati a diversi uffici e settori dell’ente; 12 specialisti area tecnica – ingegnere ;

; 5 operatori amministrativi;

10 istruttori amministrati.

Come partecipare

I bandi sono disponibili sul sito ufficiale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”. All’interno si trovano tutte le informazioni su requisiti, titoli richiesti, modalità di invio della domanda e prove d’esame previste.

L’apertura di questi concorsi segna una nuova stagione di concorsi per la Città Metropolitana. Un passo avanti, tanto per l’amministrazione quanto per i cittadini.