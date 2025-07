Concorsi alla Metro City di Reggio: come candidarsi per il profilo di ingegnere

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha aperto un nuovo concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 12 ingegneri, da inquadrare nell’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni secondo il vigente CCNL.

Il bando è disponibile sul portale nazionale inPA. Le candidature possono essere inviate fino al 1° agosto 2025.

Figure tecniche per l’ente metropolitano

Il profilo richiesto è quello di Specialista Area Tecnica – Ingegnere, con competenze in progettazione, direzione lavori, sicurezza, infrastrutture e gestione di opere pubbliche.

I professionisti selezionati saranno inseriti nei settori tecnici della Città Metropolitana e si occuperanno di:

progettazione esecutiva e coordinamento tecnico

direzione lavori e collaudo

gestione della sicurezza nei cantieri

supporto alla programmazione degli interventi pubblici

redazione di atti tecnici e pareri specialistici

Procedura concorsuale

Il concorso è per esami. Le prove valuteranno la preparazione tecnica, normativa e operativa dei candidati, in ambiti come urbanistica, edilizia, lavori pubblici, appalti, sicurezza e normativa ambientale.

Dettagli del bando

Apertura candidature : 2 luglio 2025, ore 00:01

: 2 luglio 2025, ore 00:01 Scadenza : 1 agosto 2025, ore 23:59

: 1 agosto 2025, ore 23:59 Posti disponibili : 12

: 12 Profilo richiesto : Specialista Area Tecnica – Ingegnere

: Specialista Area Tecnica – Ingegnere Area di inquadramento : Funzionari ed Elevate Qualificazioni

: Funzionari ed Elevate Qualificazioni Contratto : Tempo pieno e indeterminato

: Tempo pieno e indeterminato Ente: Città Metropolitana di Reggio Calabria

Clicca qui per consultare il bando e candidarti su inPA