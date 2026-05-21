La cessione della Reggina e Matt Rizzetta: la nota del Campobasso

La notizia era stata lanciata qualche mese addietro, smentita ma mai completamente dal diretto interessato, e parliamo di Matt Rizzetta. Quando ogni discorso sembrava chiuso, è arriva l’altra notizia, quella lanciata dal giornalista Alfredo Pedullà che sul proprio profilo social ha scritto: ““Oggi il gruppo che fa riferimento a Matt Rizzetta ha presentato una proposta ufficiale. Ora la Reggina potrà decidere se accettarla oppure no”.

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“In merito alle indiscrezioni e alle ricostruzioni circolate nelle ultime ore su possibili interessamenti verso altre realtà calcistiche, si precisa che il presidente Matt Rizzetta, come spesso accade nel mondo dello sport e degli investimenti internazionali, viene frequentemente contattato da diversi soggetti e gruppi interessati a sviluppare opportunità nel panorama calcistico italiano e non solo.

Alcune attività e valutazioni, inoltre, restano necessariamente coperte da accordi di riservatezza, come avviene abitualmente in operazioni di questo tipo.

Allo stesso tempo, resta totale la concentrazione sul progetto Campobasso FC, con il management impegnato quotidianamente nelle attività strategiche, organizzative e nei passaggi fondamentali legati all’iscrizione e alla programmazione della nuova stagione sportiva.

Nulla cambia, dunque, rispetto all’impegno del presidente Matt Rizzetta nei confronti del Club , né in relazione all’iscrizione al prossimo campionato né rispetto agli obiettivi e al percorso di crescita previsto per la stagione a venire”.