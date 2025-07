Concorsi alla Metro City di Reggio: come candidarsi per il profilo di ‘Istruttore contabile’

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha pubblicato un nuovo bando per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 5 Istruttori Contabili, da inserire nell’Area degli Istruttori, secondo il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il concorso è aperto a candidati in possesso del diploma di scuola superiore e rappresenta un’opportunità concreta per lavorare in ambito pubblico nel settore contabile e finanziario.

Leggi anche

Ruolo e attività previste

Le risorse selezionate affiancheranno gli uffici dell’ente nella gestione delle attività contabili, tra cui:

registrazione e controllo dei movimenti contabili

predisposizione di documenti amministrativo-contabili

supporto alla redazione del bilancio

attività legate alla rendicontazione e ai controlli interni

La selezione avverrà per esami, con prove scritte e orali su materie come contabilità pubblica, bilancio degli enti locali, normativa fiscale e ordinamento amministrativo.

Leggi anche

Informazioni utili

Data apertura candidature : 2 luglio 2025, ore 00:01

: 2 luglio 2025, ore 00:01 Scadenza : 1 agosto 2025, ore 23:59

: 1 agosto 2025, ore 23:59 Posti disponibili : 5

: 5 Profilo richiesto : Istruttore Contabile

: Istruttore Contabile Area di inquadramento : Area degli Istruttori

: Area degli Istruttori Contratto : Tempo pieno e indeterminato

: Tempo pieno e indeterminato Ente: Città Metropolitana di Reggio Calabria

La domanda va inoltrata esclusivamente online, tramite il portale inPA.

Accedi al bando e invia la tua candidatura