Soseteg porta il futuro dell’edilizia a Reggio: con l’Hotel Mercure debutterà una novità assoluta – FOTO

Nel cantiere del futuro hotel Mercure Reggio Calabria, in costruzione al termine di Corso Garibaldi, prende forma una novità assoluta per la città. Non riguarda solo l’accoglienza o il design della struttura, ma una tecnologia costruttiva d’avanguardia che segna un passo avanti nel settore edilizio locale.

L’innovazione firmata Soseteg Spa

A introdurre questa importante innovazione è Soseteg Spa, azienda di punta nel panorama edilizio nazionale, che ha scelto di utilizzare per la prima volta a Reggio Calabria la parete ventilata.

Dopo aver già adottato tecnologie innovative nella realizzazione della nuova linea Metro Blu di Milano, in collaborazione con WeBuild, l’azienda sceglie di investire e sperimentare anche nella città in cui ha deciso di restare e consolidare la propria presenza. Il cantiere del Mercure rappresenta così non solo un’opera d’architettura alberghiera, ma anche un banco di prova per soluzioni edilizie all’avanguardia.

Cos’è la parete ventilata?

Si tratta di un sistema costruttivo altamente performante, studiato per garantire un migliore isolamento termico. La struttura prevede un’intercapedine tra la parete dell’edificio e un rivestimento esterno, composto da speciali pannelli o mattonelle fissati su supporti distanziati. Questo spazio crea una ventilazione naturale che migliora l’efficienza energetica, riduce l’umidità e assicura un comfort abitativo costante durante tutte le stagioni.

Una scelta che guarda al futuro

Con l’introduzione della parete ventilata, Soseteg Spa eleva lo standard qualitativo dell’intervento, puntando su una soluzione moderna ed ecologica. Un investimento che va oltre la realizzazione di un hotel: è una dichiarazione d’intenti sul modo di costruire in modo più sostenibile, efficiente e duraturo.

Un esempio per l’intera città

Il progetto del Mercure rappresenta anche un modello per il territorio. Dimostra che è possibile coniugare innovazione e funzionalità anche nel contesto urbano del Sud Italia. Soseteg lancia così un segnale chiaro al settore: Reggio Calabria può diventare protagonista di un’edilizia nuova, capace di unire tecnologia, estetica e rispetto per l’ambiente.