Presentato il film “Amici per caso 2, Calabria on the Road”

Presentato oggi a Crotone “Amici per caso 2, Calabria on the Road” diretto da Max Nardari, prodotto da Reset Produzioni. Presenti all’incontro il regista, il cast, Anton Giulio Grande, Presidente della Calabria Film Commission, Vincenzo Voce e Dalila Venneri, Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Crotone

Sul set 58 professionisti calabresi e 150 tra figurazioni speciali e comparse

Al lavoro sul set del film, sostenuto dalla Film Commission, 58 professionisti della nostra regione nei vari reparti. Durante le prime 4 settimane di riprese in varie location della città di Crotone e del suo hinterland, sono state impiegate inoltre 150 tra figurazioni speciali e comparse

Il cast di “Amici per caso 2, Calabria on the Road”

Nel cast del film Filippo Contri, Filippo Tirabassi, Ludovico Fremont, Beatrice Bruschi, Mirko Frezza, Marina Suma, Francesco Pannofino, Antonella Elia, Franco Neri, Giulia Schiavo, Laura Lena Forgia, Letizia Trunfio, Martina Marotta, Emanuela Rossi, Lidia Vitale, Giuseppe Garibaldi. Ed ancora Francesco Guzzo Magliocchi, Manuela Morabito, Sandro Bersani, Giorgio Franzè, Marco Martire, Antonio Di Natale, Vincenzo Tripodi, Paolo Napizia, Giada Ruperti e Silvia Taverna. Con la partecipazione speciale di Elettra Lamborghini nel ruolo di Patty.

Le riprese continueranno fino al 7 novembre prossimo

Sinossi

Sono passati due anni dagli eventi del primo film. Pietro e Lolli sono ancora innamorati, mentre Omero e Andy si sono lasciati a causa della distanza e degli impegni lavorativi di Andy all’estero.

Quando Lolli riceve un trasferimento di lavoro di un anno fuori città, Pietro si ritrova coinvolto in un equivoco esilarante: uno scambio di regali lo porta a consegnarle una torta con un anello di fidanzamento. Incapace di confessare la verità, finisce per organizzare un vero e proprio matrimonio per caso.

Con l’aiuto degli amici cerca di organizzare le nozze, ma tra bugie, imprevisti e una partita della Roma, tutto si trasforma in un disastroso viaggio on the road.