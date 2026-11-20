‘Rapporti’ tra mafie e politica locale e nazionale, due sindaci lombardi indicati senza nome

Un ex sindaco di Abbiategrasso, nel Milanese, che avrebbe fatto parte “della famiglia” di “zio Paolo”, ossia Paolo Aurelio Errante Parrino, presunto boss di Cosa Nostra in Lombardia, e poi “il sindaco” di Vigevano (Pavia) anche lui “parte della ’ndrangheta”.

Sono dichiarazioni, ma senza nomi e cognomi indicati, rese da Bernardo Pace, esponente anche lui del mandamento di Castelvetrano e trovato morto in carcere lo scorso marzo dopo essersi pentito, in un verbale del 19 febbraio scorso e tra le decine di pagine di interrogatori depositati oggi nel processo Hydra, in cui sta collaborando da marzo anche il figlio Michele Pace. Anche i suoi verbali sono tra le carte depositate.

I presunti rapporti tra mafia e politica

Sintetizzando all’inizio i contenuti della sua collaborazione, infatti, Bernardo Pace aveva detto di poter riferire anche di “rapporti tra le organizzazioni mafiose e esponenti politici locali e nazionali”, tra cui appunto quell’ex sindaco di Abbiategrasso che farebbe “parte della famiglia mafiosa di cui è a capo Paolo Errante Parrino” e “il sindaco di Vigevano che appartiene alla ’ndrangheta”. In quei passaggi del verbale del 19 febbraio, però, non ci sono nomi.

Nei verbali di Bernardo Pace, poi, anche i “rapporti” tra Gioacchino Amico, referente del clan romano della camorra dei Senese e anche lui pentito da diversi mesi e con numerosi verbali, e “Matteo Messina Denaro, tramite l’avvocato Antonio Messina, relativi a traffici di droga, compensazione, crediti Iva falsi”.

Fonte: Ansa Calabria