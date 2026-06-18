Il processo Hydra resta a Milano, respinte le eccezioni sollevate dalle difese

500 persone tra testimoni e collaboratori di giustizia per dimostrare l'esistenza di un consorzio in Lombardia tra "'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra"

Resta a Milano il processo Hydra con al centro una presunta alleanza tra ‘ndrangheta, camorra e cosa nostra in Lombardia e che vede imputate 45 persone.

Lo ha deciso l’ottava sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta da Maria Luisa Balzarotti e con i giudici a latere Maria Lilia Speretta e Giulio Fanales, che ha respinto l’eccezione sollevata dalle difese, secondo le quali il primo atto costitutivo dell’associazione mafiosa sarebbe avvenuto nel marzo 2021 a Dairago, comune che rientra nella competenza di Busto Arsizio. Per il collegio, in linea con la Procura, l’incontro iniziale che ha dato il via alla presunta attività criminale del consorzio è stato nel giugno 2020 al ristorante Sardinia a Inveruno, centro del Milanese. Pertanto il procedimento rimane ancorato nel capoluogo lombardo.

Le decisioni dei giudici e le parti civili

I giudici, che hanno rigettato quasi tutte le eccezioni, hanno però escluso per “tardività” della richiesta, la costituzione di parte civile dei Comuni di Abbiategrasso e Busto Arsizio, e hanno stralciato la posizione di un imputato nei cui confronti hanno pronunciato sentenza di “non doversi procedere”: l’anno scorso era già stato giudicato a Cosenza per gli stessi reati.

La presidente Balzarotti ha poi dichiarato l’apertura dell’istruttoria dibattimentale e ha dato la parola ai pm della dda, Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane. Stamani per circa un’ora è stato presente al processo anche il procuratore Marcello Viola.

Un’istruttoria imponente con quasi 500 testimoni

“Sarà una istruttoria imponente” con una richiesta di sentire quasi 500 persone, tra testimoni e collaboratori di giustizia, per dimostrare l’esistenza di un consorzio in Lombardia tra “‘ndrangheta, camorra e cosa nostra” ed anche che “questa non è una mafia silente”: alle infiltrazioni nel tessuto economico ha accompagnato estorsioni, intimidazioni fino ad arrivare a un caso di ‘lupara bianca’.

Così ha spiegato la pm della dda di Milano Alessandra Cerreti che, oggi in aula, con il collega Rosario Ferracane, oltre a prove documentali, ha chiesto al Tribunale il deposito di intercettazioni e nuovi verbali “omissati” di pentiti, e la convocazione in aula di 484 testi i cui nomi sono stati distinti in gruppi: 291 investigatori, il primo; una serie di collaboratori di giustizia, tra cui alcuni esterni come Emanuele De Castro, personaggio di spicco dell’inchiesta Krimisa le cui dichiarazioni hanno “dato il via all’indagine” Hydra, il secondo; tanti testimoni legati ad altri procedimenti delle dda di Milano, Catanzaro e Roma, confluiti nella maxi inchiesta sulla ‘mafia a tre teste’ lombarda, il terzo gruppo.

Fonte: Ansa Calabria