Dal 13 al 15 novembre Reggio Calabria ha ospitato i Campionati Italiani di Dama Italiana, categorie Provinciali, Regionali e Over 65. Tre giorni di competizioni, incontri e iniziative collaterali che hanno portato in città giocatori e accompagnatori da tutta Italia, unendo l’appuntamento sportivo alla scoperta del territorio.

La manifestazione, organizzata dall’ASD Teachers con il patrocinio e il sostegno della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha coinvolto circa 50 atleti, provenienti da 12 regioni, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Considerando anche familiari accompagnatori e dirigenti, le presenze complessive sono state circa 80.

Il programma è entrato nel vivo venerdì, con l’arrivo dei partecipanti e l’accoglienza curata dagli organizzatori. Per l’occasione sono stati predisposti anche servizi navetta, che hanno consentito agli ospiti di raggiungere il centro storico e il Museo Archeologico, offrendo loro l’opportunità di conoscere alcune delle principali attrattive cittadine.

Le gare di sabato e la cerimonia di premiazione

Sabato è stata la giornata dedicata alle gare. I damisti si sono confrontati sulla damiera in un clima sereno, nel segno della correttezza e del fair play. Nel corso della giornata è arrivata anche la visita di Walter Malacrino, coordinatore regionale di Sport e Salute, che ha voluto testimoniare la propria vicinanza alla manifestazione.

Dopo la conclusione degli ultimi turni di gioco, domenica si è svolta la cerimonia di premiazione, alla presenza del rettore del Seminario Arcivescovile Pio XI, don Simone Gatto.

A presiedere l’incontro è stato Antonino Cilione, presidente del Comitato Regionale Calabria, che ha ringraziato il sindaco, onorevole Francesco Cannizzaro, e l’amministrazione della Città Metropolitana per il sostegno e l’attenzione riservati ai campionati.

È intervenuto anche Antonello Scagliola, presidente del CIP Calabria, che ha auspicato l’ingresso della Federazione Italiana Dama nel Comitato Italiano Paralimpico, sottolineando le opportunità che tale passaggio potrebbe offrire per l’inclusione, la partecipazione e lo sviluppo della disciplina.

I riconoscimenti consegnati da Scopelliti

A chiudere gli interventi è stato Tino Scopelliti, presidente regionale del CONI. Scopelliti ha consegnato due riconoscimenti. Il primo a Giorgio Ghittoni, presidente onorario del Comitato Regionale, per il lavoro svolto nell’organizzazione dei campionati. Un riconoscimento che si aggiunge a quello ricevuto la sera precedente al Gran Galà dello Sport di Soverato, al quale la Federazione Calabria era rappresentata dal consigliere Giovanni Zavettieri.

Una targa è stata consegnata anche a Davide Surace, per i due titoli italiani giovanili conquistati nella dama internazionale e per la recente partecipazione ai Campionati del Mondo di Xintai, in Cina.

La direzione delle gare è stata affidata a Salvatore Laganà, affiancato da Eugenio Valente e Antonino Cilione.

Conclusa la cerimonia e condiviso il pranzo, diversi partecipanti hanno approfittato della bella giornata per una passeggiata sul Lungomare Falcomatà, con lo Stretto a fare da sfondo. Un’ultima occasione per godersi la città prima delle partenze.

I saluti sono proseguiti anche lunedì, con il comitato organizzatore ancora impegnato nei servizi navetta tra il Seminario e i diversi punti di partenza degli ospiti.

Il bilancio dei campionati

I campionati si chiudono con un bilancio positivo, sia per la partecipazione sia per l’organizzazione. Per tre giorni la dama italiana ha trovato spazio in città, accompagnata da un programma che ha permesso agli ospiti di conoscere anche il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio.

Per l’ASD Teachers e il Comitato Regionale Calabria, l’appuntamento rappresenta un’esperienza da cui ripartire per promuovere la disciplina e favorire nuove occasioni di incontro.

Di seguito i risultati:

Over 65

1 Classificato Mirco De Grandis Asd cd Clodiense

2 Classificato Diego Signorini AsdC d Bresciano Brescia

3 Classificato Gerardo Cortese Asd Castelletto Parma

Regionali

1 Classificato Mauro Cardile Asd centro Damistico Romano

2 Classificato Andrea Palumbo Asd cd Piero Piccioli Livorno

3 Classificato Massimo Ossino Asd cd Paolo Ciarcià Siracusa

Provinciali