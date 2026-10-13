Reggio Calabria Capitale della Dama Italiana: a novembre tre Campionati Italiani Assoluti

La grande dama italiana fa tappa a Reggio Calabria. Dal 13 al 15 novembre, i locali del prestigioso Seminario Arcivescovile Pio XI diventeranno il teatro di una triplice sfida intellettuale di massimo livello. La città dello Stretto ospiterà contemporaneamente tre eventi di rilievo nazionale promossi dalla Federazione Italiana Dama: il 48° Campionato Italiano di Dama Italiana categoria Regionali, il 13° Campionato Italiano categoria Provinciali e il 4° Campionato Italiano Over 65.

La manifestazione vedrà la partecipazione dei migliori damisti d’Italia, provenienti da ben 12 regioni. Insieme a loro arriverà in riva allo Stretto un nutrito seguito di accompagnatori, tecnici e appassionati, trasformando l’evento sportivo in un’importante vetrina di aggregazione e promozione territoriale.

L’appuntamento agonistico rappresenterà infatti una straordinaria opportunità per far conoscere le eccellenze paesaggistiche e storiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Per i partecipanti e i loro accompagnatori sono previsti itinerari e momenti alla scoperta delle perle del territorio: dall’incanto senza tempo del borgo marino di Chianalea di Scilla, definita la “Venezia del Sud“, fino ai suggestivi e incontaminati scenari montani del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Dietro la geometrica precisione delle pedine sul tabellone si cela una sfida appassionante, dove la mente si fa muscolo e la strategia diventa arte. Reggio Calabria si prepara a vivere tre giorni intensi in cui il silenzio concentrato dei tavoli da gioco si fonderà con il calore dell’accoglienza calabrese, unendo idealmente l’intera penisola in un abbraccio tra sport, cultura e una bellezza naturale che lascia senza fiato.