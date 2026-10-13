Kairos Autumn Basketball Tournament 2026. A Bagnara una giornata di Minibasket dentro e fuori dal campo

Domenica 11 ottobre Bagnara Calabra ha ospitato il Kairos Autumn Basketball Tournament 2026, manifestazione dedicata alla categoria Aquilotti e organizzata dalla Kairos Basket School. Alla manifestazione hanno preso parte, insieme alla società di casa, Jumping Reggio Calabria, Junior Basket School Catanzaro e Lumaka Mini & Basket, dando vita a una giornata che ha coinvolto bambini, tecnici e famiglie provenienti da diverse realtà del territorio calabrese.

Ad accompagnare la giornata anche la presenza della FIP Calabria e degli arbitri federali.

Tra gare, pranzo condiviso e premiazioni

Le gare hanno preso il via in mattinata e sono proseguite fino alla pausa pranzo. Un momento, quello del pranzo condiviso tra le società, che ha rappresentato una parte importante dello spirito con cui Kairos ha voluto organizzare l’evento: offrire ai bambini non soltanto l’occasione di confrontarsi sul campo, ma anche il tempo per conoscersi e stare insieme, lontano dal risultato e dal cronometro.

Nel pomeriggio le squadre sono tornate in campo per la seconda parte del programma, fino alle attività conclusive e alle premiazioni finali, che hanno riunito tutti i giovani partecipanti.

Il maltempo ha costretto l’organizzazione a rinunciare alla cornice inizialmente prevista di Piazza Giacomo Matteotti e a trasferire la manifestazione al Palloncino comunale, dove il programma della giornata si è svolto regolarmente.

Una giornata di Minibasket vissuta dall’inizio alla fine, nella quale il gioco è stato il punto di partenza, ma lo stare insieme il vero filo conduttore.

Per la Kairos Basket School, un’altra occasione per promuovere sul territorio uno sport giovanile fatto di confronto, partecipazione e relazioni, mettendo ancora una volta i bambini al centro.