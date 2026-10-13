Domotek Volley: una presentazione da record al Teatro Cilea. È la stagione della prima storica Serie A2

L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti e la cittadinanza è invitata a partecipare

Oggi martedì 13 ottobre alle ore 19, il Teatro Francesco Cilea si trasformerà nel palcoscenico di un momento storico per la pallavolo reggina. La Domotek Volley e il mondo Sport Specialist si presenteranno ufficialmente alla città in una cerimonia che segna l’inizio di una stagione mai vissuta prima: la prima in Serie A2 Credem. Un appuntamento che non è soltanto una presentazione, ma un momento di comunità: la città incontra la sua squadra, e la squadra si mette a disposizione della città.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti e la cittadinanza è invitata a partecipare.

Se c’è una parola per descrivere l’annata appena conclusa della Domotek Volley, quella parola è “irripetibile”. Applausi di tutto il mondo pallavolistico italiano, tre titoli conquistati: la Coppa Italia Del Monte, la Supercoppa e il piatto celebrativo della promozione in A2 ai quali si sono aggiunti il premio come miglior Coach dell’anno, il “Costa-Anderlini”, consegnato al deus ex machina della squadra, l’allenatore reggino Antonio Polimeni, e il riconoscimento all’Addetto Stampa del club, il giornalista Giovanni Mafrici, insignito del “Premio Roberto Stracca” come miglior addetto stampa del campionato.

Oggi la storia di quell’annata — probabilmente irripetibile per cifre, contenuti, coinvolgimento e risultati — alza al cielo un nuovo trofeo: quello del pubblico più corretto, il premio “Kilkour” indetto da Lega Volley, che esalta una cornice, quella reggina, capace di toccare le 7.000 presenze, con numeri da urlo negli ultimi tre anni.

La cerimonia di martedì non sarà dedicata solo alla prima squadra. Sul palco del Cilea saliranno tutti i protagonisti del progetto Sport Specialist. Ad aprire la giornata sarà il settore giovanile amaranto: verranno presentati tutti gli atleti dell’attività giovanile, coordinati dal direttore tecnico Billy Gurnari. È la base su cui poggia l’intero movimento. Spazio poi alla squadra femminile, che sarà al centro dell’attenzione: la rinnovata formazione parteciperà al campionato nazionale di Serie B2 sotto la denominazione Puliservice, allenata da Luciano Azzarà.

E dulcis in fundo, la “Stella del Sud”. Spazio alla Domotek Volley, tra intermezzi musicali e non solo. Nel corso della cerimonia verranno presentate le nuove maglie da gara, gli obiettivi stagionali e tantissime novità, davanti alle istituzioni cittadine, sportive e non solo.

Un ringraziamento speciale va al Comune di Reggio Calabria e alla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria per il patrocinio e il prezioso supporto istituzionale concessi in occasione della presentazione ufficiale delle squadre. “Il vostro sostegno costante rappresenta per noi un grande orgoglio e un forte incentivo a portare in alto i colori della nostra città in questa nuova e stimolante stagione sportiva“, ha dichiarato la società.