Reggio, il sindaco di Grasse esalta il bergamotto e propone Cannizzaro vicepres. del Club europeo dei profumi

Parole di grande apprezzamento per Reggio Calabria, per il suo bergamotto e per il sindaco Francesco Cannizzaro. Ma anche annunci concreti, dalla difesa delle essenze naturali davanti alle istituzioni europee alla proposta di affidare al primo cittadino reggino la vicepresidenza del Club europeo dei sindaci delle città della profumeria.

È stato un intervento ricco di contenuti quello di Jérôme Viaud, sindaco di Grasse, capitale mondiale del profumo, arrivato a Reggio Calabria per ufficializzare l’ingresso della città nella rete internazionale dedicata alla valorizzazione delle produzioni naturali utilizzate nella profumeria.

Il primo cittadino francese, accompagnato da Philippe Massé, rappresentante dell’industria profumiera francese, ha illustrato le ragioni dell’accordo e le prospettive di una collaborazione destinata a coinvolgere istituzioni, imprese e università.

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Viaud: “Colpito dal dinamismo di Cannizzaro, porterà Reggio verso una nuova era”

Il sindaco francese ha aperto il proprio intervento con un ringraziamento per l’accoglienza ricevuta, riservando parole di particolare stima al collega reggino.

“Sono felice e orgoglioso di essere qui oggi a Reggio Calabria, una città conosciuta e apprezzata anche in Francia. Voglio ringraziare il vostro sindaco per questa calorosa accoglienza e dirgli quanto sia rimasto colpito dal suo dinamismo e dall’impegno che mette nello sviluppo del territorio”.

Viaud ha quindi espresso fiducia nelle prospettive di crescita della città.

“Sono convinto che, con questo dinamismo, riusciremo a portare Reggio Calabria verso una nuova era. Da sindaco di Grasse, città delle Alpi Marittime e capitale mondiale della profumeria francese, riconosco quanto sia importante il patrimonio unico che Reggio Calabria possiede”.

Un riferimento diretto al bergamotto, elemento che unisce i due territori all’interno di una filiera internazionale.

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“Il bergamotto di Reggio è fondamentale: tutte le grandi maison del lusso lo utilizzano”

È proprio sul valore del bergamotto che Viaud ha concentrato uno dei passaggi più significativi del suo intervento.

“Il bergamotto di Reggio Calabria è un ingrediente essenziale e fondamentale nella profumeria internazionale. Tutte le più importanti case di profumeria di lusso lavorano con il bergamotto di Reggio Calabria”.

Un riconoscimento che arriva dal sindaco della città francese considerata uno dei principali centri mondiali dell’industria delle fragranze.

Viaud ha spiegato che proprio la necessità di salvaguardare queste produzioni ha portato alla costituzione del Club europeo dei sindaci delle città della profumeria.

“È per proteggere questi prodotti di altissima qualità, per difendere la loro naturalità, che abbiamo voluto creare questa associazione di sindaci. Ci siamo uniti perché le nostre città possiedono un patrimonio straordinario che deve essere tutelato e valorizzato”.

Il sindaco ha richiamato alcune delle città europee coinvolte nella rete, ciascuna identificata da una produzione caratteristica, dalle rose alle altre essenze utilizzate dall’industria profumiera.

“E oggi siamo qui, con Reggio Calabria, la capitale del bergamotto”, ha sottolineato.coltivazioni floreali alle piante aromatiche, fino al bergamotto reggino.

La battaglia sulle normative europee: “La nostra unione farà la forza”

Uno dei temi centrali affrontati dal sindaco di Grasse riguarda la necessità di tutelare le essenze naturali rispetto all’evoluzione delle normative comunitarie.

Viaud ha spiegato che la rete dei sindaci intende partecipare al confronto con le istituzioni europee, portando le esigenze dei territori produttori e delle imprese che lavorano nel settore.

“Lavoreremo con le istituzioni europee su aspetti molto importanti, a partire dalla regolamentazione degli oli essenziali e delle fragranze. Abbiamo davanti a noi questioni fondamentali, perché l’Europa regolamenta e legifera anche sui prodotti naturali che noi abbiamo il dovere di difendere”.

Un impegno che, nelle intenzioni del primo cittadino francese, dovrà essere portato avanti con una posizione condivisa.

“Dobbiamo difendere la qualità e la naturalità dei nostri prodotti. La nostra unione farà la forza”.

Per Viaud, il lavoro del Club sarà dunque anche di natura politico-istituzionale, con l’obiettivo di sensibilizzare gli organismi europei sulle peculiarità delle materie prime naturali utilizzate nella profumeria.

“Il nostro compito sarà portare una voce comune, rappresentare interessi che sono condivisi e fare in modo che questi prodotti possano continuare a essere valorizzati e protetti”.

La proposta a Cannizzaro: “Vorrei che diventasse vicepresidente dell’associazione”

Il passaggio politicamente più rilevante dell’intervento è arrivato quando Viaud ha parlato del ruolo che Reggio Calabria e il suo sindaco potrebbero assumere all’interno del Club.

Il primo cittadino francese ha manifestato apertamente la volontà di coinvolgere Francesco Cannizzaro ai vertici dell’organismo.

“Vorrei strutturare questa collaborazione chiedendo al sindaco Cannizzaro di diventare vicepresidente della nostra associazione”.

Una proposta motivata dalla stima personale e istituzionale maturata nel corso degli incontri.

“Viste le sue competenze, sono certo che potrà rappresentare un sostegno importante nel confronto con le istituzioni europee, per portare avanti una voce unitaria e difendere gli interessi comuni delle nostre città”.

Viaud ha quindi evidenziato il ruolo che Reggio Calabria potrà assumere in questo percorso.

“Sono molto orgoglioso della presenza di Reggio Calabria nella nostra associazione. Sono convinto che la città del bergamotto dovrà giocare un ruolo fondamentale anche all’interno della comunità europea”.

La vicepresidenza, al momento, resta una proposta avanzata pubblicamente dal sindaco francese e non una nomina già formalizzata.

Università e giovani: “Vogliamo che i nostri studenti possano incontrarsi e crescere insieme”

Accanto agli aspetti economici e istituzionali, Viaud ha dedicato spazio anche alla collaborazione nel campo della formazione.

L’obiettivo è costruire un rapporto tra le realtà universitarie e formative delle due città, favorendo scambi e nuove opportunità per i giovani.

“Sono convinto che la nostra collaborazione porterà tante opportunità di crescita, anche per quanto riguarda l’istruzione superiore e la formazione”.

Il sindaco ha ringraziato il rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria per la disponibilità manifestata ad avviare il percorso.

“Ringrazio il magnifico rettore per aver accettato di iniziare questa collaborazione, affinché possiamo vedere i nostri giovani e i nostri studenti incontrarsi, confrontarsi e costruire insieme nuove esperienze”.

Un progetto che potrebbe svilupparsi anche attraverso programmi e finanziamenti comunitari.

“Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi avremo l’occasione di lavorare insieme su progetti europei ai quali potrete partecipare”, ha annunciato Viaud.

“Il futuro è nei prodotti naturali. La naturalità farà la differenza”

Nella parte conclusiva del suo intervento, il sindaco di Grasse ha proposto una riflessione sul futuro della profumeria internazionale e sulle nuove tendenze dei consumatori.

Per Viaud, i prodotti naturali rappresentano una risorsa sempre più importante per un settore chiamato a confrontarsi con nuove sensibilità e richieste del mercato.

“Ho una certezza: il futuro appartiene ai prodotti naturali”.

Il primo cittadino francese ha sottolineato come i consumatori siano sempre più attenti alla qualità delle materie prime e alle caratteristiche dei prodotti che acquistano.

“Il consumatore finale è sempre più interessato alla naturalità. E noi, con i nostri territori e le nostre produzioni, abbiamo un vantaggio potenziale straordinario”.

Da qui la necessità di proteggere e promuovere le caratteristiche delle essenze naturali.

“È proprio questa naturalità che farà la differenza e che dovrà diventare il nostro elemento distintivo”.

Una visione che, secondo Viaud, accomuna Reggio Calabria e Grasse e rappresenta una delle ragioni principali dell’intesa.

Il sindaco francese ha infine rivolto un ringraziamento a Gianfranco Capua, esponente della storica azienda reggina Capua 1880, per l’accoglienza ricevuta e per la qualità delle relazioni costruite.

La collaborazione tra Reggio Calabria e Grasse parte così dal bergamotto, ma guarda a un orizzonte più ampio: la difesa delle produzioni naturali, il dialogo con le istituzioni europee, la formazione dei giovani e la costruzione di nuove opportunità per le imprese.

Con una prospettiva ulteriore annunciata direttamente dal sindaco francese: un ruolo di primo piano per Francesco Cannizzaro all’interno del Club europeo delle città della profumeria.