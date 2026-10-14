Reggio entra nel Club europeo delle città del profumo. Cannizzaro: ‘Il bergamotto protagonista nel mondo’

Reggio Calabria entra nel Club europeo dei sindaci delle città della profumeria. Un nuovo percorso internazionale che mette al centro il bergamotto, prodotto simbolo del territorio reggino, e apre prospettive di collaborazione sul fronte economico, istituzionale e universitario.

L’adesione è stata formalizzata questa mattina, dal sindaco Francesco Cannizzaro, alla presenza del primo cittadino di Grasse, Jérôme Viaud, arrivato in città per consolidare i rapporti tra le due amministrazioni.

Un’intesa che punta a rafforzare il ruolo di Reggio Calabria nel settore della profumeria internazionale, attraverso la valorizzazione delle essenze naturali, la tutela delle produzioni e il confronto diretto con le istituzioni europee.

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Cannizzaro firma l’adesione

La firma rappresenta il risultato di un’interlocuzione istituzionale avviata tra Reggio Calabria e Grasse, città francese conosciuta in tutto il mondo come capitale del profumo.

Davanti alla squadra di governo cittadina, ai rappresentanti istituzionali e alle autorità presenti, il primo cittadino ha evidenziato il carattere permanente dell’adesione, destinata a proseguire anche oltre l’attuale amministrazione comunale.

“Anche quando non sarò più sindaco e quando non saremo noi a governare questa città, Reggio Calabria farà parte di questo organismo”, ha spiegato Cannizzaro.

Un risultato che, secondo il sindaco, assume particolare rilevanza per il peso che il territorio reggino potrà acquisire all’interno di una rete europea dedicata alla profumeria.

Il bergamotto al centro del progetto: “Un prodotto unico al mondo”

Il cuore dell’iniziativa è rappresentato dal bergamotto di Reggio Calabria, una delle produzioni più identitarie del territorio e una materia prima di grande importanza per l’industria profumiera.

Cannizzaro ha spiegato come il Club riunisca città europee accomunate da produzioni caratteristiche, dalle rose alle piante aromatiche, fino alle essenze utilizzate nella creazione delle fragranze.

In questo contesto Reggio Calabria rivendica il proprio ruolo grazie al bergamotto.

“Il bergamotto è unico al mondo”, ha sottolineato il sindaco, ricordando il legame storico tra la produzione reggina e l’industria internazionale dei profumi.

Ma l’obiettivo non è soltanto promuovere il prodotto.

L’amministrazione intende utilizzare la partecipazione alla rete per sostenere la tutela e la valorizzazione della filiera del bergamotto anche nelle sedi istituzionali europee.

“Noi a quel tavolo lo faremo valere anche come peso specifico sul piano politico-istituzionale”, ha dichiarato Cannizzaro.

Il Club punta infatti a diventare un interlocutore delle istituzioni comunitarie sulle questioni che riguardano le essenze naturali, le normative del settore e la salvaguardia delle produzioni tradizionali.

Un tema particolarmente importante per il comparto reggino, chiamato a confrontarsi con l’evoluzione delle regole europee che interessano la profumeria e gli oli essenziali.

L’asse Reggio-Grasse coinvolge Camera di Commercio e imprese

La collaborazione tra le due città potrebbe svilupparsi anche sul piano economico.

Durante la conferenza Cannizzaro ha annunciato che sono già stati avviati contatti tra il sindaco di Grasse e la Camera di Commercio, con l’obiettivo di valutare nuove iniziative dedicate al settore.

Il rapporto tra Reggio e Grasse mette in relazione due realtà complementari: da una parte il territorio reggino, storicamente legato alla coltivazione del bergamotto e alla produzione delle sue essenze; dall’altra la città francese, che ha costruito attorno alla profumeria una filiera industriale, culturale e formativa di rilevanza internazionale.

L’intenzione è rafforzare questo rapporto coinvolgendo progressivamente anche gli operatori economici.

Il sindaco ha richiamato il lavoro già avviato nel settore, evidenziando la possibilità di sviluppare ulteriori progetti attraverso il confronto con le imprese e le istituzioni economiche del territorio.

Un percorso che potrebbe favorire nuove occasioni di collaborazione, scambio di competenze e valorizzazione delle produzioni locali.

Università Mediterranea e Grasse: scambi Erasmus e formazione sulla profumeria

Tra le novità annunciate durante la conferenza c’è anche il coinvolgimento dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Cannizzaro ha spiegato che sono già stati avviati i primi contatti per sviluppare una collaborazione con le realtà formative legate alla città di Grasse.

Il progetto prevede la possibilità di attivare scambi nell’ambito del programma Erasmus, ma l’ambizione dell’amministrazione va oltre la mobilità universitaria.

L’idea è valutare la realizzazione a Reggio Calabria di percorsi formativi dedicati alla profumeria, prendendo come riferimento le esperienze già sviluppate nella città francese.

“Crediamo che qui una formazione sulla profumeria non possa ancora mancare”, ha dichiarato il sindaco, ringraziando il rettore della Mediterranea per la disponibilità e per la rapidità con cui sono state avviate le interlocuzioni.

L’obiettivo è comprendere quali modelli formativi possano essere adattati al territorio reggino, valorizzando il rapporto tra mondo universitario, ricerca e sistema produttivo.

La presenza del bergamotto e di una filiera essenziera consolidata rappresenta infatti una possibile base per sviluppare nuove competenze professionali.

Al momento non è stata annunciata l’istituzione di una scuola o di uno specifico corso universitario, ma l’avvio di un percorso di confronto che potrebbe portare alla definizione di progetti concreti.

I prossimi appuntamenti: prima riunione nel gennaio 2027

Cannizzaro ha infine anticipato alcune delle tappe che accompagneranno l’attività del Club europeo delle città della profumeria.

La prima riunione preparatoria è prevista per gennaio 2027, mentre un ulteriore appuntamento istituzionale dovrebbe svolgersi nel mese di marzo, con il coinvolgimento di interlocutori europei.

Si tratterà delle prime occasioni per definire un programma comune e individuare le priorità sulle quali concentrare il lavoro delle amministrazioni aderenti.

Il sindaco ha ribadito che il Club intende operare su scala europea e internazionale, superando anche le differenti appartenenze politiche degli amministratori coinvolti.

L’obiettivo condiviso resta quello di rappresentare e difendere le produzioni che caratterizzano le città aderenti.

Per Reggio Calabria l’ingresso nella rete apre dunque una nuova fase, nella quale il bergamotto sarà al centro non soltanto delle iniziative di promozione, ma anche di un confronto istituzionale che coinvolgerà imprese, università e amministrazioni europee.

La sfida sarà trasformare la firma di oggi in opportunità concrete per il territorio, attraverso progetti capaci di sostenere la filiera essenziera e valorizzare uno dei prodotti più conosciuti dell’economia reggina.

Le città europee della profumeria

FRANCIA

Grasse (Grass)

Forcalquier (For-cal-kié)

Sault (So)

Grignan (Gri-gnàn)

Valensole (Va-lan-sòl)

ITALIA

Reggio Calabria

BULGARIA

Kazanlak (Ka-zan-làk)

ROMANIA

Cluj (Clùj)

SPAGNA

Siviglia

Murcia (Mùrsia)