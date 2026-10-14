Nissa-Reggina: al via la prevendita nel settore ospiti. Modalità e prezzi
Saranno in tanti i tifosi amaranto al seguito della squadra
14 Ottobre 2026 - 13:28 | Comunicato
E’ attiva la prevendita del settore ospiti per la gara Nissa-Reggina, in programma domenica 18 ottobre allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta con calcio d’inizio alle ore 15:00.
I tifosi amaranto potranno acquistare i tagliandi d’ingresso al prezzo di 12 euro (costi di commissione compresi).
Tagliandi disponibili online sulla piattaforma Liveticket e presso Bcenters, con sede a Reggio Calabria in via Sbarre Centrali 268 (orario continuato fino a sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:30, domenica dalle 9:00 alle 13:00).
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