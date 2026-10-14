City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggio, si barrica in casa e minaccia di togliersi la vita: decisivo l’intervento di un poliziotto

Uno degli agenti ha recuperato una scala e ha raggiunto la finestra. Da lì ha iniziato a parlare con l’uomo

14 Ottobre 2026 - 12:08 | Comunicato

polizia squadra mobile

Si è barricato nel suo appartamento in centro città, dopo aver manifestato l’intenzione di togliersi la vita. A dare l’allarme è stata la sorella, che ha contattato la Sala Operativa della Polizia di Stato, facendo scattare immediatamente l’intervento degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

I poliziotti sono arrivati in pochi minuti e hanno individuato l’abitazione al primo piano dello stabile. L’uomo aveva bloccato il portone d’ingresso con mobili e oggetti pesanti, impedendo di fatto l’accesso.

La situazione è apparsa subito particolarmente delicata. In evidente stato di agitazione, l’uomo, accortosi della presenza degli agenti, si è affacciato alla finestra minacciando di compiere un gesto estremo qualora avessero tentato di raggiungerlo.

Mentre alcuni operatori cercavano di liberare l’ingresso, uno dei poliziotti ha recuperato una scala e ha raggiunto la finestra. Da lì ha iniziato a parlare con l’uomo, cercando di instaurare un dialogo e di riportare la situazione alla calma.

Un momento decisivo. Dopo diversi tentativi, l’uomo ha parzialmente aperto il portone. Gli agenti hanno quindi sfruttato il varco per entrare nell’abitazione e raggiungerlo, riuscendo a metterlo in sicurezza e a scongiurare il rischio di conseguenze più gravi.

Una volta ristabilita una condizione di maggiore tranquillità, l’uomo ha accettato volontariamente l’intervento del personale sanitario ed è stato accompagnato in ospedale per ricevere le cure necessarie

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Polizia di StatoReggio Calabria Cronaca
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?