Calcio: l’esperto Ds Sabatini descrive Lotito e aggiunge: ‘Quando ha un obiettivo…’

Una interessante intervista è stata realizzata su Radio Touring al grande ed esperto Ds Walter Sabatini, oggi sceso tra i dilettanti con grande convinzione, a sostegno della Pro Patria, squadra con la quale ha chiuso la sua carriera da calciatore. Di seguito alcuni passaggi, partendo da Claudio Lotito: “Tre aggettivi per Lotito? Prorompente, invadente ma equilibrato. Ho lavorato cinque anni con lui, mi ha recuperato da un momento molto negativo della mia carriera. Mi ha dato la possibilità di lavorare nella Lazio. Quando si prefigge un obiettivo, è improbabile che non arrivi a compimento. Lui è molto rispettoso dei ruoli. In tanti anni non l’ho mai visto invadere il campo dell’allenatore.

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Lui è molto determinato. Se ha scelto Reggio Calabria, non vorrà fare dei campionati di stazionamento. Impiegherà risorse ed impegno per raggiungere categorie che la Reggina ha già fatto, come quando lanciava tantissimi giocatori e parlo della gestione di Lillo Foti, persona che rappresentava il calcio in tutte le sue forme e Gabriele Martino“.

Negli ultimi giorni si parla nuovamente di un interessamento della Reggina per Barranco. Così il Ds Sabatini: “Qui sta andando molto bene. Generoso, combattivo in campo. Può dare tanto alla Pro Patria. Se lo teniamo? Sì. Se la Reggina lo ha chiesto? Non ancora, meglio che non ce lo faccia. Non vorrei che il ragazzo venisse a chiedere di andare via a tutti i costi, cederlo non è nostra intenzione”.