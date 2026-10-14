Reggina: l’esperto Lancini tranquillizza l’ambiente. Poi indica il prima avversario degli amaranto

La Reggina sta attraversando il primo momento di difficoltà della stagione. Dopo un avvio di campionato praticamente perfetto, gli amaranto hanno rallentato, conquistando un solo punto nelle ultime due giornate. Un calo di rendimento che ha acceso qualche preoccupazione tra i tifosi, ma che non sembra aver intaccato la fiducia all’interno dello spogliatoio. A rassicurare l’ambiente è Edoardo Lancini, difensore amaranto di grande esperienza, intervenuto ai microfoni di RTV. Il calciatore è convinto che si tratti soltanto di una battuta d’arresto temporanea e che la squadra abbia tutte le qualità per riprendere il proprio cammino.

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Lancini: “Il gruppo è forte, questa difficoltà ci farà crescere”

“Penso sia solo un incidente di percorso perché il gruppo è veramente forte. Da un certo punto di vista sono felice che questo problema sia arrivato adesso, perché è un’opportunità di crescita per la squadra”.

Parole che testimoniano la fiducia del difensore nelle potenzialità del gruppo guidato da mister Marchionni. Lancini invita a non dimenticare quanto di buono costruito fino a questo momento e soprattutto la posizione occupata dagli amaranto in classifica.

“Dobbiamo ricordarci che siamo primi in classifica, abbiamo la miglior difesa e forse anche il miglior attacco. Quest’anno l’antagonista possiamo solo essere noi stessi”.

Un messaggio chiaro, rivolto tanto ai compagni quanto ai tifosi. La Reggina, secondo Lancini, deve guardare soprattutto a se stessa, ritrovando quella solidità e quella brillantezza che avevano caratterizzato le prime giornate. Adesso, però, serviranno risposte sul campo. La prossima sfida contro la Nissa, in programma domenica 18 ottobre, rappresenta un banco di prova importante per capire se gli amaranto sapranno trasformare questo momento di difficoltà in un’occasione di crescita.