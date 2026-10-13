City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggina: arriva la sanzione del Giudice Sportivo per l’invasione di campo di un tifoso

In pieno recupero ha sottratto il pallone a un raccattapalle, percorso tutto il campo... e fatto gol

13 Ottobre 2026 - 22:20 | Redazione

invasione di campo

Sono arrivati in giornata i verdetti del Giudice Sportivo. Per quanto riguarda la Reggina, è stata comminata un’ammenda di €600 “per avere un proprio sostenitore invaso il terreno di gioco e dopo aver sottratto un pallone ad un raccattapalle, corso da una porta all’altra, senza arrecare problemi di sicurezza e all’incolumità dei calciatori e delle persone presenti nel recinto di gioco. Veniva bloccato e allontanato dalle forze dell’ordine presenti”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?