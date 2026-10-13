Reggina: arriva la sanzione del Giudice Sportivo per l’invasione di campo di un tifoso

In pieno recupero ha sottratto il pallone a un raccattapalle, percorso tutto il campo... e fatto gol

Sono arrivati in giornata i verdetti del Giudice Sportivo. Per quanto riguarda la Reggina, è stata comminata un’ammenda di €600 “per avere un proprio sostenitore invaso il terreno di gioco e dopo aver sottratto un pallone ad un raccattapalle, corso da una porta all’altra, senza arrecare problemi di sicurezza e all’incolumità dei calciatori e delle persone presenti nel recinto di gioco. Veniva bloccato e allontanato dalle forze dell’ordine presenti”.