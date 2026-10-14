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Calabria, presunti abusi sessuali su minore: arrestata una coppia

Sul caso che vede coinvolta la figlia della donna arrestata insieme al compagno indagano i Carabinieri

14 Ottobre 2026 - 09:59 | Comunicato stampa

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Un uomo e la sua compagna, residenti a Tortora (Cosenza), sono stati arrestati dai Carabinieri per presunti abusi sessuali compiuti su una minorenne, figlia della donna.

Gli arresti sono stati eseguiti nei giorni scorsi al termine dell’attività investigativa eseguita dalla Compagnia di Scalea e dalla stazione di Praia a Mare dei Carabinieri. I due sono stati trasferiti in carcere.

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Sulle indagini viene mantenuto uno stretto riserbo.

Fonte: Ansa Calabria

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