Scilla, adesca una turista brasiliana: arrestato per presunta violenza sessuale
L’indagine riguarda un episodio avvenuto nella notte del 12 settembre sul lungomare
24 Settembre 2026 - 15:21 | Comunicato stampa
È stato individuato e arrestato dai Carabinieri della Stazione di Scilla il presunto autore di una violenza sessuale ai danni di una turista brasiliana.
I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo del posto ritenuto gravemente indiziato in relazione ai fatti.
L’indagine dei Carabinieri di Scilla
Le attività investigative sono state condotte dai Carabinieri della Stazione di Scilla insieme ai colleghi della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria.
Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire, secondo l’ipotesi accusatoria contenuta nell’ordinanza cautelare, quanto sarebbe accaduto nella notte del 12 settembre scorso.
Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe notato la turista brasiliana mentre percorreva, in tarda serata, una zona isolata del lungomare di Scilla. La donna si trovava, secondo la ricostruzione investigativa, in evidente stato di ebbrezza.
L’uomo l’avrebbe quindi raggiunta e accompagnata in una zona appartata nei pressi della stazione ferroviaria, dove si sarebbe consumata la presunta violenza sessuale.
Le difficoltà investigative e la raccolta degli elementi
L’attività investigativa avrebbe presentato particolari difficoltà anche a causa delle condizioni di vulnerabilità della donna, che oltre allo shock conseguente alla vicenda non comprendeva la lingua italiana.
I Carabinieri hanno quindi proceduto con particolare cautela nella raccolta delle informazioni e degli elementi utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti, riuscendo progressivamente a delineare il quadro investigativo posto alla base del provvedimento cautelare.
L’uomo è stato arrestato e condotto presso una casa circondariale, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’interrogatorio di garanzia.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza definitiva, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.
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