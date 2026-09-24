Reggina-Nuova Igea: arriva il primo sold out. La comunicazione del club

Mancano ancora diversi giorni alla sfida tra Reggina e Nuova Igea Virtus, ma l’attesa in casa amaranto cresce di ora in ora. La prevendita sta facendo registrare numeri importanti e, considerata la disponibilità residua dei posti, lo stadio Granillo viaggia verso il tutto esaurito. Il primo settore a chiudere ufficialmente è già arrivato. È stata la stessa società amaranto a comunicare il sold out della tribuna laterale.

“Mancano ancora più di tre giorni alla gara tra Reggina e Nuova Igea Virtus, ma il popolo amaranto è già pronto ad un altro spettacolo da categoria superiore: la tribuna laterale è SOLD OUT!”, si legge nella nota diffusa dal club.

Un segnale che conferma l’entusiasmo attorno alla squadra di mister Marchionni, reduce da un avvio di campionato perfetto con quattro vittorie nelle prime quattro giornate, 13 gol realizzati e nessuna rete subita. La sfida contro la Nuova Igea Virtus rappresenta anche il primo vero scontro diretto al vertice del girone I di Serie D: gli amaranto guidano la classifica a punteggio pieno, mentre i siciliani inseguono con 10 punti.

Il Granillo si prepara dunque a vivere un’altra giornata da grande pubblico, con la tifoseria pronta a spingere la Reggina in una gara dal peso specifico importante per il prosieguo della stagione.