Lamezia, progetta di accoltellare la docente: indagini sul telefonino del 14enne

I carabinieri, coordinati dalla Procura per i minorenni, stanno analizzando il telefono sequestrato al ragazzo e la chat Telegram dove aveva annunciato le sue intenzioni

Proseguono nel più stretto riserbo le indagini dei carabinieri di Lamezia Terme, coordinati dalla Procura per i minorenni di Catanzaro, sul 14enne che aveva pianificato di accoltellare la sua insegnante di italiano.

Secondo quanto si è appreso, gli investigatori procedono per verificare “diversi aspetti della vicenda”.

Il telefono sequestrato e la chat Telegram sotto esame

L’attenzione degli inquirenti è concentrata sul telefonino sequestrato al ragazzo e sulla chat Telegram sulla quale aveva annunciato la sua intenzione.

L’obiettivo è quello di verificare con chi sia venuto in contatto il 14enne, se con amici e compagni – gli stessi che poi hanno dato l’allarme consentendo ai carabinieri di sventare il tentativo – o se pure vi fosse anche qualcuno legato alla galassia dei canali True Crime che possa avere in qualche modo ispirato il ragazzo.

Non viene neanche escluso un fenomeno di emulazione dopo i recenti casi analoghi verificatisi in altre regioni.

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Il Comune pronto a intervenire con i Servizi sociali

Intanto il Comune di Lamezia Terme “ha attivato tutte le procedure per accogliere, eventualmente, il ragazzo qualora venisse investito l’ufficio dei Servizi sociali del Comune”.

A dirlo è l’assessore al Welfare, Domenico Gianturco, che segue da vicino la vicenda.

“Naturalmente – aggiunge – dovranno essere le forze dell’ordine, la Procura a decidere in merito all’affidamento del ragazzo che attualmente si trova con i genitori. Noi diamo la massima disponibilità, ho fornito anche il nominativo del responsabile dell’ufficio parlando di nuovo con la dirigente della scuola con la quale siamo costantemente in contatto”.

Fonte: Ansa Calabria