eCampus, ultimi posti per il corso da Direttore Sportivo. L’intervista al direttore Giandomenico Stilo

Torna il corso in Direzione e Management delle Società di Calcio organizzato dall’Università eCampus, un percorso formativo che consente di accedere all’esame di abilitazione FIGC per Direttore Sportivo. Dopo i risultati della prima edizione, l’Ateneo rilancia con un programma di 144 ore, cinque aree tematiche e docenti di primo piano del calcio italiano e internazionale.

A raccontare il progetto ai microfoni di CityNow è l’avvocato Giandomenico Stilo, direttore del corso, che ha illustrato obiettivi, risultati e opportunità per i partecipanti.

Formazione e calcio, la sfida di eCampus

“Ormai da qualche anno lavoriamo con l’università sul binomio istruzione-sport. Avevamo già intrapreso diverse iniziative formative, come quella dedicata al Manager della Sostenibilità nello Sport, in partnership con MSA, Manager Sportivi Associati, ottenendo riscontri molto positivi. In Italia spesso non si dà la giusta importanza alla preparazione degli operatori del settore, a differenza di quanto avviene negli altri Paesi europei e nel resto del mondo. Forse è anche per questo che, nel tempo, stiamo accumulando un certo ritardo. Da questa consapevolezza è nata la decisione di sviluppare un percorso specifico per la formazione dei futuri direttori sportivi, attraverso l’accreditamento presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio”.

Il successo della prima edizione: oltre il 90% di promossi

“Nella scorsa edizione abbiamo ottenuto un risultato straordinario, con oltre il 90% dei corsisti promossi all’esame per il ruolo di Direttore Sportivo a indirizzo sportivo e di coordinatore. Un risultato ancora più significativo perché arrivato proprio nell’anno della riforma degli esami di abilitazione. Non volevamo limitarci a coinvolgere grandi nomi per una questione di immagine. Abbiamo cercato professionisti capaci di trasferire competenze concrete, offrendo ai corsisti strumenti realmente utili per il loro futuro professionale”.

Il nuovo Direttore Sportivo: non solo calcio, ma competenze manageriali

Uno degli aspetti centrali del corso riguarda l’evoluzione della figura del Direttore Sportivo, oggi chiamato a svolgere funzioni ben più ampie rispetto al passato. “Una volta era una figura prettamente tecnica. Oggi, invece, il Direttore Sportivo deve essere un manager a 360 gradi. Deve possedere competenze tecniche, relazionali e comunicative, saper leggere un bilancio e conoscere gli aspetti giuridici che riguardano la gestione di una società. Per rispondere a queste esigenze, eCampus ha strutturato un programma di 144 ore distribuite in cinque aree tematiche, affidando le lezioni a professionisti con esperienze dirette nel calcio e nella gestione delle organizzazioni sportive.

“L’obiettivo è trasferire ai partecipanti non soltanto conoscenze teoriche, ma soprattutto esperienze pratiche. Vogliamo formare professionisti capaci di affrontare tutte le sfide che oggi attendono un Direttore Sportivo”.

Iscrizioni in chiusura, soltanto 50 posti disponibili

“Abbiamo deciso di non aprire a numeri eccessivi. Vogliamo una classe selezionata, che possa essere seguita con attenzione. Il riscontro è già molto importante e siamo vicini al limite delle 50 manifestazioni di interesse. Superata quella soglia, sarà necessario procedere con una selezione”.

La nuova edizione punta così a confermare i risultati ottenuti nel primo anno, offrendo agli aspiranti direttori sportivi un percorso che unisce formazione universitaria, competenze manageriali ed esperienza diretta dei professionisti del calcio.

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