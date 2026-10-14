Dierre, Lo Storto: ‘Serve più intensità e condivisione del pallone. Contro Giarre voglio ritmo’

Dopo la prima sconfitta stagionale sul campo del Siracusa Basket, coach Dario Lo Storto ha fatto il punto della situazione in casa Dierre Basketball Reggio Calabria. Il tecnico biancoblu non ha cercato alibi, analizzando con lucidità cosa non ha funzionato nella trasferta siciliana e indicando la direzione da seguire in vista del prossimo impegno di campionato.

«Non abbiamo approcciato la partita nel modo giusto, con l’intensità che sarebbe servita, con l’attenzione che serviva», ha dichiarato Lo Storto.

Nonostante il risultato finale di 75-70 in favore del Siracusa, la squadra reggina ha mostrato carattere, lottando punto su punto fino agli ultimi istanti. Un dato su cui costruire, ma che non basta a nascondere le lacune evidenziate nei primi tre quarti.

Ritmo, serenità e condivisione del pallone

Interrogato su cosa si lavorerà in settimana, il coach ha indicato la direzione con precisione: «Su ritrovare un po’ di ritmo, un po’ di serenità, a cercare di condividere di più il pallone. L’energia l’abbiamo ritrovata nell’ultimo quarto, stava quasi servendo solo quello. Serviva condividere di più il pallone e guardare di più la difesa proposta dalla squadra locale».

Ora l’attenzione si sposta sul prossimo impegno: sabato alle ore 19 la Dierre ospiterà il Basket Giarre al Pianeta Viola “Massimo Mazzetto“, campo ufficiale scelto per questa stagione. Il coach non si nasconde: «Intensa, magari un po’ di rumba, ma l’intensità deve essere a prescindere da qualsiasi squadra che incontriamo».

La Dierre è chiamata a rialzarsi immediatamente, davanti al proprio pubblico, per confermarsi ad alta quota.