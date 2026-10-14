Reggio, simulazione di terremoto a scuola: circa 300 studenti evacuati in Piazza Castello – FOTO

In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, che si svolge annualmente in corrispondenza del 13 ottobre, Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, la Prefettura di Reggio Calabria ha promosso e coordinato un’attività finalizzata a diffondere tra i giovani la cultura della prevenzione, della sicurezza e della conoscenza dei principali rischi presenti sul territorio.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Protezione Civile regionale e l’Ufficio Scolastico Regionale, nonché con il pieno coinvolgimento della dirigenza dell’Istituto Comprensivo “Vitrioli Principe di Piemonte – Galileo Galilei Pascoli” di Reggio Calabria.

I temi della protezione civile sono stati portati all’attenzione degli studenti delle classi secondarie di primo grado, nella consapevolezza che le nuove generazioni rappresentano una risorsa fondamentale per lo sviluppo di comunità sempre più preparate, responsabili e resilienti.

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Il progetto, reso possibile grazie alla collaborazione di tutte le amministrazioni e organizzazioni coinvolte, si è sviluppato in due momenti distinti.

La prima fase: il percorso informativo a scuola

La prima fase si è svolta ieri, 12 ottobre, presso il plesso Galileo Galilei dell’Istituto Comprensivo “Vitrioli Principe di Piemonte – Galileo Galilei Pascoli”, dove gruppi di formatori composti da rappresentanti dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile regionale, metropolitana e comunale, hanno guidato gli studenti in un percorso informativo dedicato alla conoscenza del Sistema regionale di protezione civile, delle sue funzioni e delle competenze delle diverse componenti operative. Gli incontri hanno, inoltre, approfondito il valore della prevenzione quale elemento essenziale per la tutela della sicurezza, fornendo agli alunni le conoscenze necessarie in vista della successiva esercitazione pratica.

La simulazione di emergenza sismica e l’evacuazione in Piazza Castello

La seconda fase si è svolta nella mattinata odierna, ed è stata dedicata a una simulazione di emergenza sismica con conseguente evacuazione dell’edificio scolastico. Al segnale di allarme, circa 300 studenti, insieme ai docenti e al personale dell’Istituto, hanno raggiunto il punto di raccolta individuato in Piazza Castello. Qui sono stati accolti dalle diverse componenti operative e di soccorso che, per l’occasione, hanno allestito stand informativi e realizzato dimostrazioni pratiche delle proprie attività. Gli studenti hanno, inoltre, avuto l’opportunità di osservare da vicino mezzi, attrezzature e strumenti utilizzati negli interventi di emergenza.

Nello specifico, la Protezione Civile regionale, con il supporto di quella metropolitana e comunale, ha illustrato ai partecipanti le caratteristiche di innovativi dispositivi tecnologici impiegati nelle attività di prevenzione e nella gestione delle emergenze ambientali. La Polizia di Stato, con il supporto del personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Calabria, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, presenti rispettivamente con artificieri specializzati del Reparto Operativo e unità cinofile, hanno presentato le proprie dotazioni operative e spiegato il contributo fornito nelle attività di soccorso.

I Vigili del Fuoco hanno simulato il recupero di due studenti rimasti intrappolati all’interno dell’edificio scolastico, affidandoli successivamente alle cure del personale sanitario, e hanno illustrato i principali scenari di intervento e le tecnologie in dotazione. I volontari della Croce Rossa Italiana, intervenuti nella simulazione di soccorso, hanno effettuato dimostrazioni di manovre BLSD (Basic Life Support and Defibrillation). Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Calabria ha presentato le proprie attività operative attraverso dimostrazioni con unità cinofile, mentre l’Associazione Radioamatori Italiani ha mostrato agli studenti le modalità con cui vengono garantite le comunicazioni radio durante le emergenze e le calamità, soprattutto nei casi in cui le reti convenzionali risultino non disponibili.

Il ringraziamento del Prefetto Clara Vaccaro

Esprimendo sincero apprezzamento per la disponibilità e il prezioso contributo offerto da tutte le componenti coinvolte, il Prefetto Clara Vaccaro ha rivolto un sentito ringraziamento agli enti e alle organizzazioni partecipanti per la collaborazione prestata. Il Prefetto ha, inoltre, sottolineato come iniziative di questo tipo rappresentino un’importante occasione non solo per diffondere la cultura della sicurezza e verificare la capacità di risposta della comunità in situazioni di emergenza, ma anche per consolidare ulteriormente la collaborazione e la sinergia tra tutte le forze impegnate nella tutela del territorio e dei cittadini.