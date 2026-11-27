Il Black Friday sta per arrivare e con esso le prime irresistibili occasioni per prepararsi al Natale. Un periodo che, anche se sembra lontano, è già nell’aria. La voglia di dolci tipici sfa strada nei pensieri di tutti noi e chi meglio di Villa Arangea può soddisfare questa dolce aspettativa?

Villa Arangea, storica pasticceria di Reggio Calabria gestito dall’Emily’s Group, ha scelto di applicare uno sconto su una selezione dei suoi migliori dolci artigianali. Un’occasione per acquistare le prelibatezze in anticipo, ma anche per gustare i sapori più autentici del Natale, che ogni anno fanno parte della tradizione reggina.

Un Natale che inizia con il Black Friday: il momento giusto per ordinare i dolci natalizi

Sebbene il Natale sembri ancora lontano, il Black Friday è il momento perfetto per cominciare a prepararsi alle festività. Villa Arangea ha scelto di anticipare il periodo natalizio, con dolci tipici che riportano alla mente i sapori di una tradizione che non passa mai di moda.

Dai torroncini croccanti ai bacetti artigianali, ogni dolce di Villa Arangea è preparato con materie prime di alta qualità, senza compromessi sulla freschezza e sul gusto.

Da Villa Arangea, ogni dolce è pensato per regalare un’emozione unica. I torroncini croccanti e bacetti sono realizzati con amore e attenzione, utilizzando solo i migliori ingredienti.

Torroncino Croccante: Bianco Cioccolato Ostia Pistacchio Bergamotto

Bacetti Artigianali: Gianduia Bianco Rum Pistacchio Bergamotto



La magia del Natale è già nell’aria

Se l’emozione del Natale è fatta anche di tradizioni culinarie, a Villa Arangea la passione per il dolce diventa un incontro di creatività e memoria.

Ecco perché ogni dolce di Villa Arangea non è solo una delizia per il palato, ma una piccola opera d’arte che racconta un’emozione, un ricordo, un abbraccio tra tradizione e innovazione.

Offerta Black Friday: uno sconto del 10% per i tuoi dolci natalizi

In occasione del Black Friday, Villa Arangea offre un 10% di sconto sui torroncini croccanti e bacetti artigianali ordinati entro il 30 novembre 2025. Un’occasione imperdibile per anticipare il Natale e assaporare la qualità di Villa Arangea a un prezzo ancora più dolce.

Non aspettare l’ultimo momento! Approfitta di questa offerta e porta a casa il vero gusto delle festività, anticipando l’atmosfera natalizia con i dolci tipici di Villa Arangea.