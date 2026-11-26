La Regione Calabria partecipa all’Assemblea nazionale dell’ANCI di Verona con lo stand di “Calabria Straordinaria”, uno spazio dedicato alla promozione turistica del territorio e al confronto con i sindaci.

La presenza della Regione all’appuntamento nazionale dei Comuni italiani nasce dalla volontà di far conoscere le bellezze della Calabria e di essere al fianco degli amministratori che ogni giorno operano a servizio delle proprie comunità.

«Sono i Comuni a prendersi cura dei luoghi che invitiamo i visitatori a scoprire – ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro e al Turismo, Giovanni Calabrese -. Dietro un borgo che accoglie, un lungomare curato o un sentiero percorribile c’è il lavoro quotidiano di amministratori e dipendenti comunali. Essere qui a Verona con “Calabria Straordinaria” significa dare visibilità a questi luoghi e ascoltare chi li amministra».

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Il confronto sul precariato nei Comuni calabresi

Lo stand regionale ha ospitato un incontro tra l’assessore Calabrese, il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, e il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Al centro del confronto il tema del precariato nei Comuni calabresi e il percorso che, ad oggi, ha portato alla stabilizzazione di 1.800 lavoratori negli enti locali della regione.

Il risultato è frutto dell’intesa tra la Regione Calabria, il Ministero per la Pubblica amministrazione e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sostenuta dalle risorse previste nel bilancio dello Stato e da quelle stanziate dalla Commissione europea. Le stabilizzazioni sono avvenute attraverso la procedura selettiva avviata dal Dipartimento regionale Lavoro in collaborazione con i Centri per l’impiego.

Le dichiarazioni dell’assessore Calabrese sulle stabilizzazioni