Giovanni Calabrese ancora assessore regionale: “Avanti con amore per la Calabria”

“Oggi segna una nuova tappa di un lungo, intenso e soprattutto coerente percorso politico. Sono stato formalmente nominato assessore regionale con competenze di indirizzo politico in materia di lavoro e politiche attive del lavoro, sviluppo economico, turismo, fiere nazionali ed internazionali nelle materie allo stesso delegate”. Cosi in una nota Giovanni Calabrese, nuovamente assessore della Giunta Occhiuto.

“Un incarico che affronterò con dedizione, entusiasmo e con la consapevolezza delle grandi sfide che attendono la nostra Calabria.

Grazie agli 11.351 cittadini reggini che, con il loro voto, hanno reso possibile la mia elezione a Consigliere regionale.

Un grazie speciale alla mia Città di Locri, che ancora una volta mi ha riservato un affettuoso e straordinario consenso plebiscitario, testimonianza di ciò che è stato fatto da sindaco e da assessore regionale.

Grazie di cuore a Giorgia Meloni, Giovanni Donzelli, Wanda Ferro e a tutti i dirigenti di Fratelli d’Italia per la fiducia rinnovata indicandomi a rappresentare in Giunta regionale Fratelli d’Italia insieme al collega Antonio Montuoro.

Un ringraziamento sincero al presidente Roberto Occhiuto, con cui ho condiviso tre anni importanti di governo regionale.

Oggi, ancora al suo fianco, con la stessa passione di sempre, sono pronto ad affrontare una nuova sfida per far crescere il lavoro, il turismo e lo sviluppo nella nostra terra. Avanti, con coerenza e con amore per la Calabria”, conclude Calabrese.