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Calcio, Giudice Sportivo: ammenda per la Reggina. Le motivazioni

Le conseguenze della dura contestazione dei tifosi

05 Maggio 2026 - 17:07 | Redazione

Insieme alla dura contestazione dei tifosi di domenica scorsa nei confronti di patron, dirigenti e calciatori, (gli ultras saranno assenti in occasione dei play off), c’è anche la multa comminata alla società dal Giudice Sportivo con queste motivazioni:

PROVVEDIMENTI SOCIETA’:

Euro 1.000,00 REGGINA 1914 SSD A R.L. “Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico ( nº10 fumogeni ) nel settore loro riservato.

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RegginaReggio Calabria Calcio

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