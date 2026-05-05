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Serie D: Acireale, esonerato Ciccio Cozza a pochi giorni dallo spareggio play out

I siciliani affronteranno la stessa squadra che li ha battuti domenica scorsa

05 Maggio 2026 - 18:09 | Redazione

“La SSD Città di Acireale 1946 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il sig. Francesco Cozza.
A Mister Cozza vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività svolta in questi mesi e si augura il meglio per la prosecuzione della carriera.
Altresì, si informa di aver affidato la conduzione tecnica al sig. Vittorio Gemma, che guiderà la squadra nella decisiva partita dei play-out di domenica prossima in casa della Vibonese”.

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Acireale Calcio

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