Serie D: Acireale, esonerato Ciccio Cozza a pochi giorni dallo spareggio play out
I siciliani affronteranno la stessa squadra che li ha battuti domenica scorsa
05 Maggio 2026 - 18:09 | Redazione
“La SSD Città di Acireale 1946 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il sig. Francesco Cozza.
A Mister Cozza vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività svolta in questi mesi e si augura il meglio per la prosecuzione della carriera.
Altresì, si informa di aver affidato la conduzione tecnica al sig. Vittorio Gemma, che guiderà la squadra nella decisiva partita dei play-out di domenica prossima in casa della Vibonese”.
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