Nella settimana in cui la Vibonese si stava godendo il primato in classifica, dopo il sorpasso alla Reggina, arriva una notizia che dall’esterno certamente sorprende:

“L’U.S. Vibonese Calcio comunica la conclusione del rapporto con il direttore sportivo Fabrizio Maglia.

Per correttezza nei confronti dei tifosi e degli organi di informazione, la società precisa che la decisione di sollevare il direttore dall’incarico era già stata assunta dal club e anticipata all’interessato nella giornata odierna, in vista della formalizzazione prevista per domani.

La società ringrazia Fabrizio Maglia per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali.

La squadra e lo staff tecnico guidato da mister Salvatore Marra proseguono il lavoro con la consueta concentrazione in vista dei prossimi impegni”.