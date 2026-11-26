Serie D, Vibonese: clamorosa decisione della società. Sollevato dall’incarico il Ds Maglia
Squadra in testa alla classifica e notizia che inevitabilmente fa rumore
26 Novembre 2026 - 19:34 | Comunicato
Nella settimana in cui la Vibonese si stava godendo il primato in classifica, dopo il sorpasso alla Reggina, arriva una notizia che dall’esterno certamente sorprende:
“L’U.S. Vibonese Calcio comunica la conclusione del rapporto con il direttore sportivo Fabrizio Maglia.
Per correttezza nei confronti dei tifosi e degli organi di informazione, la società precisa che la decisione di sollevare il direttore dall’incarico era già stata assunta dal club e anticipata all’interessato nella giornata odierna, in vista della formalizzazione prevista per domani.
La società ringrazia Fabrizio Maglia per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali.
La squadra e lo staff tecnico guidato da mister Salvatore Marra proseguono il lavoro con la consueta concentrazione in vista dei prossimi impegni”.
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