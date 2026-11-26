Da Reggio Calabria a Cosenza, sette città collegate in diretta radiofonica nella notte di San Silvestro. Nei prossimi giorni l'annuncio ufficiale degli artisti e dei programmi

Sette città, sette concerti e un’unica grande festa per salutare l’arrivo del 2027. La Regione Calabria cambia il format del Capodanno Rai e punta su un evento diffuso che coinvolgerà contemporaneamente sette piazze calabresi.

Si chiama “Tutto il Capodanno minuto per minuto” il progetto promosso dalla Regione attraverso il marchio Calabria Straordinaria, in collaborazione con Rai Radio2.

Capodanno in Calabria, le sette città coinvolte

La notte del 31 dicembre vedrà protagoniste Reggio Calabria, Cosenza, Corigliano-Rossano, Vibo Valentia, Crotone, Catanzaro e Lamezia Terme.

Dopo le precedenti edizioni del Capodanno Rai ospitate a Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro, il presidente Roberto Occhiuto e il governo regionale hanno scelto di ampliare la manifestazione, coinvolgendo più territori.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Regione Calabria e le amministrazioni comunali interessate, che contribuiranno economicamente alla realizzazione degli eventi.

L’organizzazione è affidata alla Fondazione Calabria Film Commission e al Dipartimento Turismo della Regione Calabria, nell’ambito di una convenzione con Rai Com.

Il nuovo format ispirato a “Tutto il calcio minuto per minuto”

L’idea riprende uno dei programmi più celebri della storia della radio italiana, “Tutto il calcio minuto per minuto”, adattandolo alla musica e allo spettacolo.

Al posto degli stadi ci saranno le piazze, al posto delle partite i concerti. Da una regia centrale, Rai Radio2 si collegherà in diretta con gli inviati presenti nelle sette città, alternando esibizioni musicali, interviste agli artisti e testimonianze del pubblico.

Un racconto che accompagnerà gli ascoltatori durante la notte di San Silvestro, fino al conto alla rovescia per l’arrivo del nuovo anno.

Capodanno e turismo, l’obiettivo della Regione

Alla base della scelta della Regione c’è anche la volontà di favorire il turismo durante il periodo invernale, con ricadute economiche sulle attività del territorio.

«Con il presidente Occhiuto e con i Comuni abbiamo scelto di dare a sette città la possibilità di essere protagoniste della stessa notte», dichiara l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese.

«Per chi vive in Calabria o rientra per le feste sarà un’occasione per ritrovarsi in piazza. A chi ci raggiungerà per un concerto rivolgiamo l’invito a fermarsi qualche giorno in più. È anche per questo che investiamo nel Capodanno: ogni soggiorno in più durante l’inverno porta lavoro agli alberghi, ai ristoranti, alle guide e alle attività del territorio».

Attesa per gli artisti: nei prossimi giorni la presentazione ufficiale

Cresce intanto l’attesa per conoscere il programma completo dei concerti e i nomi degli artisti che si esibiranno nelle sette città calabresi.

Dopo le numerose indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, la Regione presenterà ufficialmente il progetto nel corso di una conferenza stampa alla Cittadella regionale di Catanzaro.

«Da giorni leggiamo indiscrezioni sui nomi degli artisti che si esibiranno nelle piazze calabresi. Nei prossimi giorni presenteremo ufficialmente l’evento alla Cittadella regionale di Catanzaro. In quell’occasione annunceremo gli artisti e il programma di ciascuna piazza», conclude Calabrese.