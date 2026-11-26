L’Alberghiero di Villa punta su pasticceria e pizzeria: nel 2027 una gara internazionale
Inaugurato il nuovo percorso formativo del corso serale. Avviata la collaborazione con Demetra, nel 2027 una gara internazionale di pizzaioli
26 Novembre 2026 - 16:37 | Comunicato Stampa
Nel pomeriggio del 19 novembre, l’Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni “G.Trecroci”, ha celebrato un importante traguardo formativo ed enogastronomico: l’inaugurazione ufficiale della nuova articolazione “Pasticceria e Arte Bianca” (Pasticceria, Panificazione, Pizzeria) attiva all’interno del corso serale.
La collaborazione tra l’Istituto Alberghiero e Demetra
L’evento ha segnato contestualmente l’avvio formale della collaborazione tra l’istituto scolastico e Demetra, azienda leader nel settore della ristorazione. Il partenariato si propone di rafforzare il legame tra la formazione professionale e l’industria della ristorazione, aprendo nuove opportunità per gli studenti.
L’inaugurazione tra degustazioni e spettacoli
L’inaugurazione si è sviluppata attraverso un percorso articolato che ha visto protagonisti i docenti, gli studenti del corso serale e professionisti del settore.
Il programma delle attività svolte durante il pomeriggio ha compreso:
- Degustazioni di Pizzeria: Percorsi di degustazione dedicati alla pizza, curati dai maestri Federico Spinella, Piero Plutino e Giuseppe Costarella.
- Spettacolo di Freestyle: Un’esibizione ad alto impatto curata dalla W.P.A.
- Degustazione Finale di Pasticceria: Una selezione di dolci realizzati e presentati dai docenti e dagli studenti del corso serale di pasticceria e arte bianca dell’istituto.
La soddisfazione della dirigente e le prospettive internazionali
A conclusione dell’evento, la Dirigente Scolastica, prof.ssa Enza Loiero, ha espresso grande soddisfazione per questo nuovo partenariato, sottolineando come la sinergia con Demetra spinga l’Istituto “G. Trecroci” verso altri e più larghi orizzonti, con una prospettiva internazionale.
A conferma di ciò e del percorso di crescita dell’istituto, la scuola si pregerà di ospitare con l’anno nuovo una gara internazionale di pizzaioli.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie