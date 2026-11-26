Nel pomeriggio del 19 novembre, l’Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni “G.Trecroci”, ha celebrato un importante traguardo formativo ed enogastronomico: l’inaugurazione ufficiale della nuova articolazione “Pasticceria e Arte Bianca” (Pasticceria, Panificazione, Pizzeria) attiva all’interno del corso serale.

La collaborazione tra l’Istituto Alberghiero e Demetra

L’evento ha segnato contestualmente l’avvio formale della collaborazione tra l’istituto scolastico e Demetra, azienda leader nel settore della ristorazione. Il partenariato si propone di rafforzare il legame tra la formazione professionale e l’industria della ristorazione, aprendo nuove opportunità per gli studenti.

L’inaugurazione tra degustazioni e spettacoli

L’inaugurazione si è sviluppata attraverso un percorso articolato che ha visto protagonisti i docenti, gli studenti del corso serale e professionisti del settore.

Il programma delle attività svolte durante il pomeriggio ha compreso:

Degustazioni di Pizzeria : Percorsi di degustazione dedicati alla pizza, curati dai maestri Federico Spinella, Piero Plutino e Giuseppe Costarella.

: Percorsi di degustazione dedicati alla pizza, curati dai maestri Federico Spinella, Piero Plutino e Giuseppe Costarella. Spettacolo di Freestyle : Un’esibizione ad alto impatto curata dalla W.P.A.

: Un’esibizione ad alto impatto curata dalla W.P.A. Degustazione Finale di Pasticceria: Una selezione di dolci realizzati e presentati dai docenti e dagli studenti del corso serale di pasticceria e arte bianca dell’istituto.

La soddisfazione della dirigente e le prospettive internazionali

A conclusione dell’evento, la Dirigente Scolastica, prof.ssa Enza Loiero, ha espresso grande soddisfazione per questo nuovo partenariato, sottolineando come la sinergia con Demetra spinga l’Istituto “G. Trecroci” verso altri e più larghi orizzonti, con una prospettiva internazionale.

A conferma di ciò e del percorso di crescita dell’istituto, la scuola si pregerà di ospitare con l’anno nuovo una gara internazionale di pizzaioli.