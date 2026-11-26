Innesto importante per la Nuova Igea Virtus in difesa con l’arrivo di un calciatore esperto:

Il comunicato

“Nuova Igea Virtus rende noto di avere perfezionato l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Amedeo Silvestri, che si lega al club fino al termine della stagione sportiva 2026/2027.

Con l’innesto del difensore centrale palermitano, classe 1992, la società blinda il reparto arretrato con un profilo di comprovata affidabilità, fisicità e leadership. Cresciuto nel vivaio del Palermo, Silvestri vanta una carriera ultradecennale tra i campionati nazionali, forte di oltre 360 presenze e 17 reti. Dopo gli esordi con Vigor Lamezia, Bra e Sestri Levante, e la definitiva consacrazione con le maglie di Troina e Acireale, il difensore approda in Serie C con la Cavese (2018/2019, 24 presenze) agli ordini di mister Giacomo Modica, tecnico che ritrova oggi sulla panchina giallorossa dopo l’ulteriore esperienza condivisa al Casale nel 2021/2022.

Il suo curriculum include, inoltre, la vittoria del campionato di Serie D con il Taranto (2020/2021) e tappe in piazze prestigiose come FC Lamezia Terme, Barletta, Fidelis Andria, Nocerina, Nissa e, nella prima parte di questa stagione, la Gelbison (13 presenze).

Profilo duttile, ideale sia per una difesa a quattro che a tre, Silvestri porta a Barcellona Pozzo di Gotto una profonda conoscenza del Girone I ed è già a disposizione dello staff tecnico per i prossimi impegni ufficiali”.